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الدفاع الإسرائيلية تعلن وصول 45 طائرة محملة بألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل

10/20/2023 8:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن 45 طائرة شحن تحمل 1000 طن من الأسلحة، وصلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري.
ولفتت الوزارة في بيان إلى أن الطائرة رقم 45 هبطت في إسرائيل صباح اليوم الجمعة. وقد تم حتى الآن جلب حوالي 1000 طن من الأسلحة ووسائل الحرب لدعم أنشطة الجيش الإسرائيلي.


وهبطت طائرة الشحن هذا الصباح في مطار رامون بالقرب من إيلات وعلى متنها شحنة عسكرية أخرى تشمل سيارات إسعاف عسكرية ومعدات طبية للهيئة الطبية وغيرها من التدابير التي سيتم استخدامها لزيادة الاستعداد.


وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرة، تأتي كجزء من الجسر الجوي إلى إسرائيل، بقيادة مدير المشتريات وقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ووفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع في نيويورك.


وأكدت في بيانها أنه قد تم حتى الآن إدخال حوالي 1000 طن من الأسلحة إلى إسرائيل. ومعظمها عبارة عن أسلحة من مختلف الأنواع، لدعم الخطط الهجومية للجيش الإسرائيلي.

RT

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