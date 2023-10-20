ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4137

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إثر عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه إلى 4137 شهيدا فيما أصيب 13162 آخرين بجراح مختلفة، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.
وقال القدرة في مؤتمر صحفي في اليوم الرابع عشر للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء والمسنين.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلا، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيدا و669 إصابة بجراح مختلفة.
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