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ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4137

10/20/2023 8:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إثر عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه إلى 4137 شهيدا فيما أصيب 13162 آخرين بجراح مختلفة، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.
وقال القدرة في مؤتمر صحفي في اليوم الرابع عشر للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء والمسنين.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلا، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيدا و669 إصابة بجراح مختلفة.




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