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إصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

10/20/2023 8:12:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لبيت لحم.

وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر، بأن شابا أصيب برصاصة في خاصرته، نقل إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إضافة إلى إصابة آخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

وكانت مسيرة خرجت من منطقة باب الزقاق مرورا بشارع القدس الخليل، منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وقد قمعها جنود الاحتلال لدى وصولها المدخل الشمالي، لتندلع على إثرها مواجهات.

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