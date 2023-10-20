إصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لبيت لحم.
وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر، بأن شابا أصيب برصاصة في خاصرته، نقل إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إضافة إلى إصابة آخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.
وكانت مسيرة خرجت من منطقة باب الزقاق مرورا بشارع القدس الخليل، منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وقد قمعها جنود الاحتلال لدى وصولها المدخل الشمالي، لتندلع على إثرها مواجهات.
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