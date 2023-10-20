بطولة إسبانيا: راموس في مواجهة فريقه السابق ريال مدريد بالعهد الجديد لاشبيلية

يستعد قطب الدفاع المخضرم سيرخيو راموس الى مواجهة فريقه السابق ريال مدريد عندما يحل النادي الملكي ضيفاً على اشبيلية السبت على ملعب "سانشيس بيسخوان"، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

لم يلعب راموس ضد ريال مدريد منذ عام 2005، وحتى عندما تركه صيف 2021 بعد 16 موسماً للعب في صفوف باريس سان جرمان، لأنه كان مصابا خلال مباراتي العملاقين الإسباني والفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في

مارس 2022.

غادر راموس إشبيلية بشكل مثير للجدل إلى العاصمة الإسبانية في سن التاسعة عشرة، وهو الأمر الذي لم ينسه بعض المشجعين أبدًا، رغم أن الأغلبية رحّبت بعودته بأذرع مفتوحة هذا الصيف.

وكتبت مجموعة ألتراس إشبيلية بيريس نورتي في رسالة مفتوحة "نعتقد أن مجرّد التفكير في التعاقد معه كان عدم احترام للقيم التي جعلتنا عظماء... وللآلاف من مشجعي إشبيلية الذين عانوا من ازدراء هذا اللاعب في الماضي".

- "الموت سعيدا" -

في السنوات التي تلت رحيله، كان راموس (37 عاماً) حريصًا على تحفيز فريقه السابق، بينما تعرّض لصيحات الاستهجان أثناء زياراته لمواجهة إشبيلية.

ومع ذلك، قال المدافع إنه بات بإمكانه أن "يموت سعيدًا" بعد اللعب مع نادي طفولته مرة أخرى، وقد تألق منذ عودته رغم أن الفريق كان يعاني تحت قيادة خوسيه لويس مينديليبار.

وقال راموس بعد أول مباراة له بملعب سانشيس بيسخوان عقب عودته الى صفوف النادي الاندلسي والتي فاز فيها على لاس بالماس "كانت لدي بعض الشكوك في البداية ولكن (بعد) الاستقبال الذي حظيت به عند وصولي، سأذهب إلى القبر... الآن

يمكنني أن أموت سعيدًا".

أحد النقاط السوداء منذ عودته كان الهدف الذي سجله بالخطأ في مرمى النادي الأندلسي ضد غريمه التقليدي القديم برشلونة، مما منح أبطال الليغا الفوز 1-0 على الملعب الأولمبي الموقت للنادي الكاتالوني في نهاية سبتمبر الماضي.

يأمل راموس أن تكون مواجهته الأولى مع ريال مدريد أفضل، رغم أنها ستكون عاطفية بالنسبة له. آخر مرة واجه فيها راموس ريال مدريد كانت مع إشبيلية في مايو 2005، وسجّل هدف التعادل 2-2 من ركلة حرة بعيدة.

لم يخسر راموس أي مباراة أمام ريال مدريد، وفي المرة الأخرى التي واجهه فيها فاز إشبيلية 1-0 على ملعب سانتياغو برنابيو.

وستكون مواجهة الغد الأولى لاشبيلية بقيادة مدربه الجديد دييغو ألونسو خليفة مينديليبار المقال من منصبه.

ويحتل إشبيلية المركز 14 بعد فوزين فقط في أول ثماني مباريات وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

تعتبر مواجهة ريال مدريد مجرد بداية لسلسلة صعبة من المباريات لألونسو وفريقه، حيث يزور أرسنال الإنجليزي الثلاثاء في الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويلتقي جاره ريال بيتيس في دربي الأندلس.

ويسعى النادي الملكي إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الرابع توالياً منذ سقوطه الوحيد هذا الموسم أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3، وبالتالي الحفاظ على صدارته وفارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن غريمه التقليدي برشلونة الثالث إن لم يكن توسيعه قبل الكلاسيكو المقرر في 28

أكتوبر الحالي.

ويعوّل ريال مدريد على وافده الجديد المتألق جود بيلينغهام متصدّر لائحة الهدافين (8 أهداف)، وهو الوحيد مع مهاجم النادي الملكي السابق وأتلتيكو مدريد حاليا ألفارو موراتا سجّلا 11 هدفا حتى الآن مع فريقيهما ومنتخبي بلديهما، علما أنها الغلة ذاتها التي حققها مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

- برشلونة والتفريط بالنقاط -

وتنتظر برشلونة مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام أتلتيك بلباو فريق مدربه السابق إرنستو فالفيردي الأحد.

ورغم أن برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في الليغا حتى الآن هذا الموسم، إلا أنه فرط في أربع نقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة ما كلفه التنازل عن الصدارة التي استعادها النادي الملكي.

وتعتبر مواجهتا اشبيلية وأتلتيك بلباو بروفة للغريمين التقليديين قبل الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ريال مدريد ضيفا على سبورتينغ براغا البرتغالي الثلاثاء، ويلعب برشلونة مع ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني الأربعاء.

يعاني النادي الكاتالوني من غيابات بارزة في صفوفه في مقدمتها الهولندي فرنكي دي يونغ وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنه يملك أسلحة بديلة أبرزها فيران توريس الذي بات ركيزة أساسية بالنسبة لتشافي وكان عند حسن ظنه في ظل غياب ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

سجل توريس أربعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم في 10 مباريات، ومن المقرر أن يقود خط الهجوم ضد أتلتيك بلباو الأحد.

ويخوض جيرونا مفاجأة الموسم وصاحب المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد، اختبارا سهلا أمام ضيفه ألميريا صاحب المركز الأخير، وبالتالي سيضمن إلى حد كبير البقاء أمام جاره الكاتالوني برشلونة بفارق نقطة على الأقل.

ويتربّص أتلتيكو مدريد الرابع بالناديين الكاتالونيين عندما يحل ضيفاً على سلتا فيغو الثامن عشر الاحد، في سعيه الى فوزه الخامس تواليا.

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