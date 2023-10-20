استمرار فعاليات حملة تراحم من أجل غزة .. الإمارات ترسل 68 طنا مساعدات غذائية إلى قطاع غزة



ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات واستمرارا لفعاليات حملة "تراحم من أجل غزة ".. تم إرسال اليوم طائرة مساعدات بحمولة 68 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتعزيز الجهود الدولية المبذولة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وصرح سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية"..“ في ظل الجهود المستمرة التي تقوم بها دولة الإمارات فإنه جاري العمل والتنسيق على عدد من المحاور لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة ، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي وإرسال المساعدات الغذائية العاجلة تمهيداً لإدخالها لقطاع غزة ، ومن جهة أخرى حشد الجهود المجتمعية لكافة قطاعات وفئات المجتمع الإماراتي من مؤسسات خيرية وإنسانية ومنصات التطوع المختلفة من خلال اطلاق حملة تراحم من أجل غزة”.

وأضاف سعادته، وإنه في اطار استمرار الفعاليات الإنسانية لحملة“تراحُم من أجل غزة” لتوفير أكبر قدر من المشاركة المجتمعية ستنظم الحملة فعاليات جديدة، تبدأ غدا السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهراً في قاعة الرمال في دبي، بإشراف مؤسسة دبي العطاء، وفي 22 أكتوبر تقام فعاليتان، إحداهما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض“أدنيك” من 9 صباحا حتى 2 ظهراً، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأخرى في مركز إكسبو الشارقة من 9 صباحا حتى 2 ظهراً، بإشراف جمعية الشارقة الخيرية وذلك لتجهيز 25 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات الإنسانية والخيرية.

وتجدر الإشارة إلى أن“ تراحم من أجل غزة“ تهدف إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع”ما يزيد على مليون طفل” من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة حيث تم تدشين الحملة يوم الأحد الماضي في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد بمشاركة أكثر من 4500 متطوع قاموا بتجهيز 13 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وفتح مجال للراغبين للتطوع للمشاركة في تجهيز السلال الإغاثية التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة“متطوعين. إمارات” ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة يوم لدبي، ومنصة مركز الشارقة للتطوع.





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