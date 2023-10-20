مجموعة يلا المحدودة تستعرض استراتيجياتها وقصة نجاحها في عالم التكنولوجيا

أعلنت «مجموعة يلا المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في "بورصة نيويورك" عن مشاركتها في معرض "إكسباند نورث ستار"، أكبر معرض وتجمع للشركات الناشئة حول العالم، والذي أقيم في دبي ضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023" بعد تلقي السيد صيفي إسماعيل، رئيس ومدير مجموعة يلا، دعوة لمشاركة قصة نجاح المجموعة.

وقد شارك السيد إسماعيل رحلة يلا الملهمة، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ بدايتها وشرح بالتفصيل استراتيجياتها التي تبنتها لتحقيق الازدهار والتطور والنمو المستمر.

وفي هذا الصدد، عبر السيد إسماعيل عن سعادته بالمشاركة قائلاً:“لقد كان من دواعي سرورنا مشاركة قصة نجاح يلا التنموية وخبراتها التجارية ورؤاها المستقبلية في هذا الحدث البارز، بالإضافة إلى استعراض المزايا الفريدة التي توفرها المنطقة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة. وباعتبارها أول شركة يونيكورن تكنولوجية تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها يتم إدراجها في بورصة نيويورك، تؤكد يلا التزامها الراسخ بدفع عجلة تقدم مجتمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ودعم مسيرة التنمية الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسنواصل المضي قدماً نحو عالم الابتكار لتسخير أحدث ما توصل إليه العلم لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجات رقمية تتوافق مع احتياجات المستخدمين والثقافات المحلية مع الاستفادة في نفس الوقت من فرص النمو التي توفرها المنطقة لتعزيز جهود الارتقاء بالاقتصادات الرقمية على المستويات المحلية".

وقد اختتمت أعمال معرض "إكسباند نورث ستار" الذي نظمته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لمدة أربع أيام في 18 أكتوبر 2023 في أعقاب النجاح اللافت الذي حققته نسخة العام الماضي، وقد تم تنظيم المعرض دبي هاربر.

شكل معرض "إكسباند نورث ستار" الملتقى الأكبر للشركات الناشئة وأقيم ضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال"، كما قدم منصة فريدة جمعت تحت مظلتها ثلة من الخبراء وأصحاب رؤوس الأموال ورواد قطاع التكنولوجيا لمشاركة خبراتهم والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية. كما شكل الحدثان معا أكبر معرض تقني في العالم.

وتضمنت اجندة معرض "إكسباند نورث ستار" مناقشات بناءة بين أكثر من 70 مديراً ومسؤولاً في شركات يونيكورن تناولت أبرز قصص النجاح في عالم التكنولوجيا عام 2023، كما تم التركيز بشكل خاص على الشركات الناشئة المتخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي.





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