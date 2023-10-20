قرب معبر رفح .. غوتيريش يصل سيناء وشاحنات الإغاثة تنتظر دخول غزة

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى شمال شبه جزيرة سيناء المصرية اليوم الجمعة، بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بحسب ما أعلنته متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف.

وقال غوتيريش إن شاحنات المساعدات يجب أن تتحرك إلى غزة في أسرع وقت ممكن، داعيا إلى دخول عدد كبير من الشاحنات إلى غزة كل يوم وإلى التحقق من المساعدات بطريقة عملية وسريعة، مضيفا "نتواصل بدأب مع جميع الأطراف للتأكد من رفع شروط توصيل المساعدات".

ودعت الأمم المتحدة إلى فتح المعبر -وهو المعبر الوحيد لغزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل- حتى يتسنى إرسال المساعدة الإنسانية لأكثر من مليوني شخص في القطاع المحاصر.

وتنتظر العشرات من شاحنات المساعدات للعبور، ولكن الحدود مازالت مغلقة.

وتقول مصر إنه يجب أولا إصلاح طرق العبور في قطاع غزة التي دمرتها الغارات الإسرائيلية.

ورفضت مصر استقبال سكان غزة الذين يحاولون الفرار من الحرب مع إسرائيل والقصف الجوي لغزة.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة جراء قيام إسرائيل بقطع امدادات المياه والكهرباء والوقود إضافة إلى شن هجمات جوية مكثفة على مدار الساعة ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس التي تسيطر على القطاع وشمل إطلاق صواريخ واقتحام لبلدات جنوب إسرائيل.

وأعربت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر من يوم الخميس عن الأمل في السماح لكمية محدودة من المساعدات الطبية الحيوية بالتدفق إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر خلال الساعات المقبلة نظرا لأن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية.

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