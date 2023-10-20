(طرق دبي) تُطلِقُ بطاقة (العضوية المميّزة) لمتعامليها المميزين من الأفراد والشركات

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً مبادرةً أطلقت عليها بطاقة (العضوية المميزة) لمتعامليها المميزين من الأفراد والشركات بما ينسجم وتوجهات الهيئة الرامية إلى تعزيز إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع والارتقاء بمستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الهيئة في مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في عموم إمارة دبي.



وتهدف مبادرة بطاقة (العضوية المميزة) إلى تعزيز إسعاد ورضا المتعاملين من خلال تسهيل وتسريع الخدمات المقدّمة إلى الجمهور من الأفراد والشركات والمؤسسات بمجتمع الأعمال في دبي مواكبة مع توجهات الحكومة الرشيدة في تحسين جودة الحياة في كافة القطاعات، وتحقيق رفاهية المجتمع عن طريق توفير مجموعة من المزايا والخدمات لحاملي البطاقة المميزة.

وباشرت الهيئة في منح هذه البطاقة لمتعاملي الهيئة المميزين عن طريق إرسال رابط من خلال الرسائل النصية إلى هواتفهم الذكية، وهذه العضوية المميزة هي: عبارة عن بطاقة رقمية تتضمن مجموعة من المميزات، حيث يتوجب على المتعامل عرضها أثناء التوجه لمنافذ تقديم الخدمة في هيئة الطرق والمواصلات ليتم حصوله على المزايا المتعددة. وقد منحت الهيئة هذه البطاقة لـ(40) ألفاً من متعامليها المميزين حتى الآن وهؤلاء المتعاملين يمثلون الدفعة الأولى فقط، على أن يتم إرسال دفعات أخرى تِباعاً.



وعن مزايا وفوائد بطاقة (العضوية المميزة)، يتمتّع حاملو هذه البطاقة بمزايا مختلفة، وهي: الأولوية في حصول المتعاملين على الخدمات في منافذ تقديم خدمات الهيئة (Fast Track)، الحصول على أولوية الرد على استفسارات المتعاملين ومكالماتهم الهاتفية عبر مركز الاتصال، الحصول على الخدمة المميزة لفحص وتسجيل المركبات، دعوة حاملي هذه البطاقة إلى المشاركة في فعاليات وأنشطة الهيئة المختلفة، تعزيز التواصل وبناء العلاقات الاجتماعية مع المتعاملين وتعزيز ولاء متعاملي الهيئة من خلال هذه المزايا والفوائد.

أما المستفيدون من برنامج البطاقة المميزة سيكونون من المشاركين في الفعاليات والدراسات المختلفة التي تنظمها الهيئة، والمتعاملين الإيجابيين والمبادرين في تقديم أفكار مبتكرة وتطويرية الهدف مشاركة الهيئة في التحسين المستمر لخدماتها وقنواتها المختلفة.

وقد اعتمدت الهيئة في منح البطاقات المميزة لمتعامليها على تحليل البيانات الديموغرافية (السكانية) والسلوكية لهؤلاء المتعاملين وذلك بهدف التعرّف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، فيما يتعلق بخدمات الهيئة المختلفة وقنواتها المتعددة للحصول على هذه الخدمات.





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