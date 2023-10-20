رئيس الوزراء البريطاني وأمير قطر يتفقان على ضرورة منع التصعيد في الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا الجمعة على ضرورة منع تصاعد العنف في الشرق الأوسط وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.

وأضاف مكتب سوناك في بيان بعد اجتماع بين الزعيمين أنهما "شددا على ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في أنحاء المنطقة واتفقا على أن القادة يتحملون مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنع حدوث ذلك"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتابع "اتفقا على الحاجة الملحة لإيصال الغذاء والماء والدواء إلى المدنيين الذين يعانون".

واستقبل أمير قطر

سوناك على هامش انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في

الرياض، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكرت "قنا".

ويسافر رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة، إلى مصر في إطار جولة بالشرق الأوسط، حيث سيؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد للعنف في المنطقة بعد هجوم حماس على إسرائيل، وفق "رويترز".

وقال مكتبه إن سوناك سيشدد خلال المحادثات في مصر على "ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي ومنع وقوع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين".

والخميس، زار سوناك إسرائيل حيث وصف هجوم حركة حماس بأنه "عمل إرهابي لا يوصف"، وطلب تسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي وقت لاحق الخميس، التقى سوناك بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في السعودية، مؤكدا المخاوف من أن هجوم حماس ورد إسرائيل يمكن أن يشعل اضطرابات إقليمية.

وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع مع دخول الحرب بين إسرائيل وغزة يومها الرابع عشر، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، وإطلاق الصواريخ من غزة، وتفاقم معاناة المدنيين بسبب فقدان الاحتياجات الأساسية.

وفي أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، قتل نحو 3800 شخص وأصيب أكثر من 12 ألفا بجروح، معظمهم مدنيون، وسط تقديرات بوجود المئات تحت الأنقاض بحسب مسؤولين في غزة.

وتسبب الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، بسقوط أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 200 شخص، بحسب مسؤولين إسرائيليين.



