الصحة: 7 مستشفيات خرجت عن الخدمة وغير قادرة عن تقديم الخدمات الطبية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أفادت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي"المتواصل على قطاع غزة

وقال المتحدث باسم الصحة في غزة، د. أشرف القدرة، إن 16 مواطنًا استشهدوا جراء استهداف الاحتلال كنيسة الروم الأرثوذكس حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك العشرات ما زالوا تحت الأنقاض.

وأضاف القدرة، أن 7 مستشفيات خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، مبينًا أنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات الطبية جراء العدوان "الإسرائيلي".

وذكر أن عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" ارتفع ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.



