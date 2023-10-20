الصحة: 7 مستشفيات خرجت عن الخدمة وغير قادرة عن تقديم الخدمات الطبية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أفادت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي"
المتواصل على قطاع غزة
وقال المتحدث باسم الصحة في غزة، د. أشرف القدرة، إن 16 مواطنًا استشهدوا جراء استهداف الاحتلال كنيسة الروم الأرثوذكس حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك العشرات ما زالوا تحت الأنقاض.
وأضاف القدرة، أن 7 مستشفيات خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، مبينًا أنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات الطبية جراء العدوان "الإسرائيلي".
وذكر أن عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" ارتفع ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.
MENAFN20102023000205011050ID1107276114
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.