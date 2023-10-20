الحكومة الإسرائيلية تقر أنظمة طوارئ تسمح بإغلاق مكتب قناة الجزيرة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- صدقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على أنظمة الطوارئ، للسماح بإغلاق مكتب قناة“الجزيرة” الفضائية في إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن“الحكومة وافقت على أنظمة الطوارئ التي ستسمح بإغلاق أنشطة الجزيرة في إسرائيل”.

وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب القرار“سيكون من الممكن إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، بما في ذلك مصادرة معدات القناة”.

وأضافت:“يزعم المسؤولون الإسرائيليون أن القناة التي تبث من إسرائيل، تعرّض الجنود والمواطنين الإسرائيليين للخطر”.

وحتى الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش لم تعلق قناة“الجزيرة” القطرية على هذا القرار.

(الأناضول)