9 شهداء بقصف اسرائيلي جديد على قطاع غزة

9 شهداء بقصف اسرائيلي جديد على قطاع غزة
التاريخ
10/20/2023 7:15:21 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-6 استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب عدد
من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة جعرور محيط مسجد اليرموك بمدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزل جعرور بمدينة غزة
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