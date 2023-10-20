Friday, 20 October 2023 03:30 GMT

9 شهداء بقصف اسرائيلي جديد على قطاع غزة

10/20/2023 7:15:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-6 استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب عدد
من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة جعرور محيط مسجد اليرموك بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزل جعرور بمدينة غزة

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