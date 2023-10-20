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أردنيون يحتشدون في وسط البلد نصرة لأهالي غزة اليوم -صور

10/20/2023 7:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتشد الأردنيون اليوم الجمعة في مختلف مناطق المملكة وفي وسط البلد، بوقفات تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 14 يوماً.


ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
وطالب المشاركون في الوقفات، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بالقيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة.
وقالوا، إن هذا العدوان الهمجي يعد إبادة جماعية لأهل غزة، حيث استهدف جيش الاحتلال المدنيين والمستشفيات ودور العبادة والمدارس، وحصد آلاف الأرواح من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء.
وهتفوا بضرورة إيصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة المحاصر .













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