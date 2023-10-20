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الامم المتحدة من معبر رفح: شروط تعيق وصول المساعدات لغزة

10/20/2023 7:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمرا صحفيا في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
وقال غوتيريش إن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية مشيرا إلى أن وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة.
وأضاف "نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر وينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة."
ونوه أنه برغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع.
ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة.




MENAFN20102023000208011052ID1107276107

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