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مهندس صفقة شاليط: يجب إبرام صفقة تبادل مع حماس خلال أسبوع

10/20/2023 7:14:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّر مهندس صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" من التلكؤ في إبرام صفقة تبادل سريعة مع حركة حماس، لافتاً إلى أن التأخر في إبرام الصفقة قد يقضي على مقتل غالبية الأسرى الإسرائيليين في القطاع.


ودعا منسق الأسرى والمخطوفين إبان صفقة شاليط "دافيد ميدان"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، الحكومة الإسرائيلية إلى المسارعة في إبرام صفقة تبادل سريعة مع حماس تضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع مقابل الإفراج عن النساء والقاصرين وكبار السن من الأسرى الفلسطينيين.
وقال "ميدان" إنه يتوجب إتمام هكذا صفقة خلال أسبوع، محذراً من أن التلكؤ في الخطوة يعني خسارة المزيد من الأسرى بالغارات الإسرائيلية.


وأضاف محذراً "إذا انتظرنا حتى نهاية الحرب فالكثير من الأسرى سيكونون في عداد الأموات ، ولا يحق لنا التخلي عنهم لمصيرهم المحتوم".

رام الله الإخباري

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