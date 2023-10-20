الصحة في غزة: 7 مستشفيات خارج الخدمة والساعات القادمة حرجة للغاية
التاريخ
10/20/2023 6:16:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الساعات القادمة حرجة للغاية أمام الطواقم الطبية في ظل شح الوقود والمستلزمات.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن 7 مستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة.
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