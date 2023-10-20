مستعمرون يطلقون النار صوب قاطفي الزيتون في ياسوف

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/أطلق مستعمرون، اليوم الجمعة، الرصاص الحي تجاه قاطفي الزيتون في قرية ياسوف، شرق سلفيت.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن مستعمرين من مستعمرة "تفوح" المقامة على أراضي القرية، وبحماية جيش الاحتلال، منعوا المزارعين من الوصول إلى منطقة "الكرم" شرق القرية، وأطلقوا الرصاص على المتواجدين هناك، وأرغموهم على مغادرة المكان.
وفي ذات السياق منع مستعمرين
أصحاب الأراضي المحاذية لمستعمرة "بروخين" المقامة على أراضي البلدة في "منطقة الموارس"،
من قطف ثمار الزيتون.
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