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مستعمرون يطلقون النار صوب قاطفي الزيتون في ياسوف

10/20/2023 6:16:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/أطلق مستعمرون، اليوم الجمعة، الرصاص الحي تجاه قاطفي الزيتون في قرية ياسوف، شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن مستعمرين من مستعمرة "تفوح" المقامة على أراضي القرية، وبحماية جيش الاحتلال، منعوا المزارعين من الوصول إلى منطقة "الكرم" شرق القرية، وأطلقوا الرصاص على المتواجدين هناك، وأرغموهم على مغادرة المكان.

وفي ذات السياق منع مستعمرين
أصحاب الأراضي المحاذية لمستعمرة "بروخين" المقامة على أراضي البلدة في "منطقة الموارس"،
من قطف ثمار الزيتون.

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