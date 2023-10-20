تونس تلغي مهرجان قرطاج السينمائي تضامناً مع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تونس/PNN-أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس،
إلغاء الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" التي كانت مقرّرة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.
ويشكّل هذا المهرجان المكرّس للمخرجين العرب والأفارقة ملتقى ثقافيا سنويا رئيسيا في تونس.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الثقافية التونسية "تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتباراً للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية".
ونُظّمت تظاهرات عدة في مناطق مختلفة من تونس تنديدا بقصف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة، والتي راح ضحيتها مئات القتلى من المدنيين في باحة المستشفى، عدد كبير منهم من الأطفال والنساء.
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