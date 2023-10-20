تونس تلغي مهرجان قرطاج السينمائي تضامناً مع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تونس/PNN-أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس،إلغاء الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" التي كانت مقرّرة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.





ويشكّل هذا المهرجان المكرّس للمخرجين العرب والأفارقة ملتقى ثقافيا سنويا رئيسيا في تونس.





وجاء في بيان لوزارة الشؤون الثقافية التونسية "تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتباراً للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية".





ونُظّمت تظاهرات عدة في مناطق مختلفة من تونس تنديدا بقصف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة، والتي راح ضحيتها مئات القتلى من المدنيين في باحة المستشفى، عدد كبير منهم من الأطفال والنساء.