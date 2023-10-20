مصدر دبلوماسي: وزيرة الخارجية الفرنسية ستحضر قمة مصر من أجل السلام

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN-ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستحضر اجتماعاً حول القضية الفلسطينية في مصر، غداً السبت.

وكانت كولونا قد سافرت بالفعل إلى القاهرة وبيروت وتل أبيب، الأسبوع الماضي، فيما تتطلع باريس إلى تقليل مخاطر التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه لا يزال هناك احتمال أن يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماع.

(رويترز)