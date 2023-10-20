مصدر دبلوماسي: وزيرة الخارجية الفرنسية ستحضر قمة مصر من أجل السلام

(MENAFN
- Palestine News Network )
باريس/PNN-ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستحضر اجتماعاً حول القضية الفلسطينية في مصر، غداً السبت.
وكانت كولونا قد سافرت بالفعل إلى القاهرة وبيروت وتل أبيب، الأسبوع الماضي، فيما تتطلع باريس إلى تقليل مخاطر التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه لا يزال هناك احتمال أن يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماع.
(رويترز)
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