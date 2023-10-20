تأييد أمريكي لتفكيك حماس وشن هجوم بري بغزة.. وتخوفات من التورط في أوحالها

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-قالت جهات "إسرائيلية"، نقلاً عن مصادر أمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مكالمة هاتفية من داخل طائرته، وهو في طريق عودته من تل أبيب، إن "إسرائيل" وافقت على دخول 20 شاحنة مساعدات إنسانية أساسية عبر معبر رفح،اليوم الجمعة.

كما قال مراقبون اسرائيلين إن“حكومة الاحتلال تراجعت عن رفضها إدخال حبة دواء للقطاع نتيجة ضغط أمريكي، وإن الدفعة الثانية من الإغاثة ستكون مقرونة بتقدم في ملف الأسرى والرهائن”. يشار إلى أن نتنياهو قد تراجع عن رفضه الحاسم، وقال إن "إسرائيل" لا تمانع بدخول مساعدات عن طريق معبر رفح، وأن تصل للمدنيين في القسم الجنوبي من القطاع، مؤكداً أنه يرفض إدخال إغاثة من المعابر "الإسرائيلية" مع القطاع.

وفيما يتواصل حجيج القادة الغربيين "لإسرائيل"، مع وصول رئيس الحكومة البريطانية لتل أبيب، تتوجه أنظار "الإسرائيليين" للحملة البرية التي لا تخرج لحيز التنفيذ في اليوم الثالث عشر للحرب، وسط تساؤلات في الشارع "الإسرائيلي" عن إرجائها. في المقابل يواصل عدد من الجنرالات والمعلقين العسكريين التحذير من مغبة التسرّع في الحملة البرية، ومن كلفة باهظة في عدد الضحايا من الجنود، معتبرين أن“العجلة من الشيطان”.

وطبقاً لهذه التحليلات، فإن "إسرائيل" تنتظر نضوج الاستعدادات اللوجستية والعملياتية والتدريبية قبيل شن حملة برية، خاصة أن ملامح وتضاريس القطاع قد تغيرت نتيجة القصف العشوائي وتحويل أحياء كاملة لأكوام ركام، ما أفقد الخرائط العسكرية الموجودة بيد القادة العسكريين قيمتها.

ويبدو أن "إسرائيل" تتريث للتثبّت من نوايا“حزب الله” وإيران، لأن اندلاع حرب في الجبهة الشمالية رغم تهديدات واشنطن سيثقل عليها كثيراً. ويضاف لذلك ربما الحاجة "الإسرائيلية" للبحث عن فرصة لمباغتة“حماس” و”الجهاد” لأن الضربة المفاجئة طالما لعبت دوراً في ترجيح كفتها في المعارك، وربما أيضاً هناك حسابات ترتبط بمصير الأسرى هناك، والرغبة بمعرفة مكان احتجازهم كي لا يمس بهم، وربما محاولة تخليصهم.

وتفسيراً لتحذيرات الرئيس الأمريكي بايدن، الذي اعتبر احتلال القطاع والبقاء فيه غلطة، قالت محررة الشؤون السياسية في القناة العبرية 12 دانة فايس إن هذا الخوف الأمريكي يستند ليس فقط لتجربة واشنطن في حروب سابقة، بل يستند لمعلومات وصلت البنتاغون، وبموجبها؛ هناك وزراء في المجلس السياسي الأمني المصغر يدعون لاغتنام فرصة تاريخية لاحتلال غزة وتهجير الغزيين وبناء مستوطنات داخل القطاع، المفككة منذ فك الارتباط في 2005.

ماذا عن اليوم التالي؟

ضمن قراءة دوافع ونتائج وأثمان زيارة بايدن، قال المحلل السياسي "الإسرائيلي" في موقع“والا” الإخباري براك رافيد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سأل أعضاء المجلس الحربي المصغر برئاسة نتنياهو عن خطتهم في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة فتلقى جواباً مقلقاً مفاده أنه“لا يوجد حالياً خطة كهذه”.

وطبقاً للمصادر "الإسرائيلية" أيضاً يقول رافيد إن بايدن لا يعارض عملية عسكرية لتفكيك حركة“حماس”، لكنه يحذّر من التورّط بالوحل الغزي، كما وجدت الولايات المتحدة نفسها عالقة لمدة عقدين في العراق وأفغانستان. ونوّه إلى أن بايدن قد استذكر عدة مرات خلال زيارته الخاطفة، ومن قبلها في خطاباته، هجمة“القاعدة” في 11.09.2001. وفي معظم الأحوال جاء التذكير بذلك من أجل الإشارة لحجم الحدث الجلل في عملية“طوفان الأقصى” في 07.10.2023 و”عذابات الإسرائيليين جراءها”.

ويتابع رافيد:“لكن استذكاراً واحداً في خطابه أمس قبيل مغادرته استهدف تمرير رسالة للحكومة "الإسرائيلية" و"للإسرائيليين" مفادها أن التفكير حيوي قبل كل فعل ورد فعل”. ويقول بايدن، ضمن مقارناته، إن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاءً عندما خرجت في حربين على أفغانستان والعراق تسبّبتا بعدد هائل من الضحايا وفقدان موارد هائلة، وانتهتا بعد نحو 20 سنة بدون مكاسب تقريباً.

يشار إلى أن بايدن قال، في خطابه قبيل مغادرته تل أبيب، خلال اللقاء بالقيادات "الإسرائيلية"، إنه ينبغي طرح أسئلة كثيرة، وتحديد أهداف الحرب بشكل جلي والتثبت بدقة من مدى قدرة الخطوات التي تنفذ على تحقيق هذه الأهداف. ويرى رافيد أن هذه الأقوال كانت موجهّة بالأساس لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب "الإسرائيلي"، منوهاً بأن بايدن قد التقاهم قبيل خطابه وسألهم عن اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة، وما هي الإستراتيجية بعيدة المدى. ويضيف:“أجاب القادة "الإسرائيليون" بالقول إنه لا توجد خطة كهذه، على الأقل في المرحلة الراهنة، والآن نحن متركّزون بعملية تفكيك حماس”.

الخوف من أوحال غزة

على غرار مراقبين "إسرائيليين" آخرين كثر، يقول براك رافيد إن“إدارة بايدن لا تعارض استمرار العدوان على غزة، مثلما لا تعارض حملة برية ربما تنطلق خلال أيام، لكن بايدن ومستشاريه يحذّرون علانية وسراً من أن المسافة قصيرة بين حملة برية على غزة وبين احتلالها من جديد والتورّط بأوحالها”.

ويرى رافيد أن زيارة بايدن تاريخية، بل نقطة ذروة غير مسبوقة في اصطفاف الولايات المتحدة لجانب "إسرائيل" في حربها على“حماس”، لافتاً لعدم اكتفائه برفع معنويات "الإسرائيليين" المصابين بـ“هلع الحرب” وتقديمه مساعدات عسكرية ومالية سخية، علاوة على دفعه بوارج عسكرية للبحر المتوسط ربما تحول دون اتساع دائرة الحرب.

وضمن قراءة نتائج زيارة بايدن، يتفق مع براك رافيد أيضاً محلل الشؤون السياسية في القناة العبرية 13 نداف أيال بقوله إن الأمريكيين يخشون من الدمج بين قدرات "إسرائيل" العسكرية القاتلة وبين الشعور بفقدان الثقة بالنفس، مثلما أنهم يخشون أن تقود إيران لحرب إقليمية، ما يجعل "الإسرائيليين" بحاجة للسيطرة والتحكم. معتبراً أن محبة الولايات المتحدة "لإسرائيل" حقيقية، لكنها أيضاً أدواتية. وينقل عن ضباط كبار قولهم إن نتنياهو، ورغم تحسن أدائه وخروجه من الصدمة خلال الأسبوع الأول، فإنه فقد بعض ثقته بنفسه وبريق عينيه.

ويتابع:“جو بايدن الأخ الأكبر الرصين يبدو أكثر يقظة وحدة، و"الإسرائيليون" اليوم بحاجة للشعور بالثقة والأمان، خاصة أنهم لا يثقون بحكوماتهم الأخيرة، منذ سنوات، حتى جاءت عملية طوفان الأقصى وزعزعت ثقتهم بالجيش أيضاً، وهذا لا ينكره رئيس هيئة الأركان”.

ويقول أيال إن رئيس حكومة الاحتلال الراحل أرئيل شارون كان يكرر مقولته بأنه على "إسرائيل" أن تدافع عن نفسها بنفسها، ولكن نتنياهو يتصرف اليوم بطريقة مغايرة، ويبدو أنه مشتاق لأن تكون إسرائيل الولاية الأمريكية الواحدة والخمسين، وهذا منوط بثمن رمزي وجوهري.

ويعتبر أيال أن زيارة بايدن حيوية جداً بتوضيحه للمنطقة أنه خلف "إسرائيل" تقف الولايات المتحدة، وأن تدمير الدولة اليهودية غير وارد.

ويختم أيال:“صداقة الولايات المتحدة حقيقية، لكنها أدواتية. هذا هو السبب أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يشارك في اجتماعات مجلس الحرب "الإسرائيلي". إن إرسال واشنطن لحاملتي طائرات للمنطقة لا يأتي للدفاع عن "إسرائيل" من أعدائها، بل لحمايتها من نفسها، ومن أخطاء ربما يرتكبها قادتها السياسيون والعسكريون، وكافتهم قد فشلوا".