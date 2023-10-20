غدا.. مشاركة دولية واسعة في فلاي بورد وحضور خليجي قوي في القوارب اللاسلكية



تنطلق غدا السبت منافسات بطولة القناة لزوارق الريموت والفلاي بورد، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك بمشاركة واسعة في البطولتين.

وتشهد البطولة وللمرة الأولى، حضورا دوليا كبيرا في استعراضات الفلاي بورد من هولندا وتركيا ومصر وفرنسا والمغرب والأردن والإمارات المستضيف للحدث، حيث يصل العدد إلى 15 متسابقا في تلك البطولة.

وتشهد استعراضات الفلاي بورد للمرة الأولى أيضا مشاركة نسائية من خلال المتسابقة الهولندية جينجير كروك في فئة المبتدئين.

أما بطولة الزوارق اللاسلكية فقد شهدت إقبالا خليجيا من الإمارات، والسعودية، وعمان، وقطر، وعربيا من جمهورية مصر العربية حيث وصل عدد المشاركين إلى 37 مشاركا في فئات البطولة الثلاثة، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الخامسة والنصف مساء موعد التتويج للفائزين.

وترفع الأعلام مجددا على مياه القناة في منافسات بحرية قوية بعد النجاح الكبير لبطولة الموتوسيرف التي أقيمت في مارس الماضي وحققت نجاحا كبيرا.

وأكد ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن تنظيم وإقامة البطولات في القناة جزء من التزام النادي بأهمية إبراز عناصر الإبهار والجمال في الشواطيء والوجهات البحرية السياحية المميزة بالعاصمة أبو ظبي.

وقال إن جمهور القناة سيكون على موعد مع سلسلة من التحديات البحرية المثيرة في الفلاي بورد والريموت كنترول وهي فرصة كبيرة من أجل متابعة السباقات في موقع القناة المميز.

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