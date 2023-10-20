الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً يستهل عام 2024 بالمشاركة في كأس يونايتد وغياب نادال



يفتتح الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً موسمه في العام 2024 بالمشاركة في كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في أستراليا، لكن غريمه رافايل نادال المبتلي بالإصابات، غاب عن تشكيلة إسبانيا التي أعلن عنها الجمعة.

ويقود ديوكوفيتش صربيا في كأس يونايتد المقررة في الفترة من 29 ديسمبر إلى السابع من يناير المقبلين في سيدني وبيرث في إطار استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن.

وكان نادال ضمن تشكيلة إسبانيا في كأس الاتحاد في عام 2023 قبل أن يتعرّض إلى إصابة في الورك في البطولة الكبيرة الافتتاحية لهذا العام عندما خرج من الدور الثاني على يد الاميركي ماكنزي ماكدونالد. غاب عن الملاعب منذ ذلك الحين وخضع لعمليتين جراحيتين.

وكان رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب كريغ تايلي أعلن مطلع هذا الشهر أن نادال ينوي العودة إلى الغراند سلام عبر بطولة أستراليا المفتوحة التي تلي كأس الاتحاد.

وردّ نادال على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه الشكر الى تايلي على "ثقته"، دون أن يؤكد مشاركته في بطولة استراليا من عدمها.

وتنظم رابطة اللاعبين المحترفين العديد من الدورات في بريزبين وأديلايد وأوكلاند في أوائل يناير والتي يمكن لنادال المشاركة في إحداها للتحضير لبطولة أستراليا المفتوحة.

ويشارك تسعة من أفضل 20 لاعباً وخمس من أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي في كأس يونايتد، حيث ستكون الولايات المتحدة حاملة اللقب من بين المرشحين، بقيادة جيسيكا بيغولا وتايلور فريتز.

وحصلت بولندا، بقيادة إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميًا والفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وهوبرت هوركاتش الحادي عشر لدى الرجال، على التصنيف الأول في البطولة التي تشارك فيها 18 دولة.

ومن الأسماء الكبيرة الأخرى المشاركة في كأس يونايتد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ومواطنته ماريا ساكاري، والنروجي كاسبر رود، والألماني ألكسندر زفيريف.

وستُوزّع المنتخبات الـ18 على ست مجموعات من ثلاثة منتخبات وتتنافس بنظام الدوري. ستتضمّن كل مواجهة مباراة واحدة للرجال ومثلها للسيدات بالإضافة إلى مواجهة في الزوجي المختلط.

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