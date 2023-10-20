لويس هاميلتون سائق مرسيدس لا يشعر بأن اتحاد السيارات يستهدفه بسبب عقوبة قطر

ألقى لويس هاميلتون سائق مرسيدس باللوم على الاتحاد الدولي للسيارات بسبب "سوء التواصل" لكنه قال إنه لا يشعر بأنه مستهدف بعد قرار الاتحاد إعادة النظر في العقوبة التي فرضها عليه في سباق جائزة قطر الكبرى قبل أسبوعين.

وعوقب هاميلتون بطل العالم سبع مرات بغرامة قيمتها 50 ألف يورو (53 ألف دولار) نصفها مع وقف التنفيذ بسبب تجاوزه الحلبة من دون إذن بعد الاصطدام بزميله في الفريق جورج راسل في المنعطف الأول.

وقرر الاتحاد الدولي بعد ذلك إعادة النظر في العقوبة قائلا إنه شعر بالقلق بشأن تأثير تصرفات السائقين الذين يمثلون قدوة على زملائهم الأصغر سنا.

ومن المقرر أن يتحدث هاميلتون السائق الأكثر نجاحا في هذه الرياضة إلى مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات مجددا في أوستن حيث يجرى سباق الجائزة الكبرى الأمريكي رغم اعتذاره حينها وإقراره بارتكاب خطأ.

ومن غير المتوقع أن يتلقى هاميلتون أي عقوبة أقوى نتيجة لذلك، حيث إن الاتحاد أكثر إصرارا على إرساء سابقة للمخالفات المستقبلية، رغم عدم تأكيد ذلك في بيانه.

وقال هاميلتون للصحفيين على هامش جائزة أمريكا الكبرى "لا أعتقد أني تعرضت للاستهداف. أعتقد أن الأمر كان في الأساس مجرد سوء تواصل".

وأضاف "لا أعتقد أن ما قالوه هو ما يقصدونه بالضبط. أظن أن ما يقصدونه هو أنهم سوف ينظرون فقط في كيفية معالجة مثل هذه الأمور للمضي قدما والتأكد من عدم حدوثها (مرة أخرى)".

وتابع السائق البريطاني قائلا "وقع حادث في أحد سباقات الكارتينج مؤخرا وأصيب طفل، لذا نحن بحاجة حقا لضمان الاستمرار في التركيز على السلامة. أعتقد أن هذا هو السبب الأساسي لقرار الاتحاد.

"لكنني أعتقد أنهم ربما يحتاجون إلى التحدث إلى مسؤول العلاقات العامة لديهم للقيام بعمل أفضل".

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