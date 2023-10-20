ماذا حدث لرجل أمريكي هدد بإطلاق النار على شخصين مسلمين؟

اتُهم رجل من ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية بارتكاب جريمتي كراهية بزعم الإساءة اللفظية والتهديد بإطلاق النار على رجلين مسلمين، حسبما قال المدعي العام يوم الخميس.

أكد روبرت برلين، المدعي العام لمقاطعة دوباج، إن لاري يورك، 46 عامًا، من لومبارد، رُفض الإفراج عنه قبل المحاكمة خلال جلسة المحكمة يوم الخميس.

وقال برلين إن يورك واجه الضحايا وشتمهم مساء الثلاثاء في مجمع سكني، حيث ذهب أحد الضحايا للقاء صديق.

وذكر برلين أنه بينما كان أحد الرجال جالسا في سيارته في انتظار صديقه، اقترب منه يورك في البداية وسأل الضحية عما كان يفعله هناك وبدأ يشتمه ويخبره أنه لا ينتمي إلى هذا البلد وأن يغادر.

لكم يورك نافذة سيارة الرجل وسار إلى بهو المبنى، حيث كان الضحية الثانية يغادر المصعد. وقال برلين إن يورك بدأ في سب الرجل الثاني وهدد بضربه.

وأضاف المدعي العام أنه بعد وقت قصير، بينما كان أحد الرجال يجلس على مقعد خارج المبنى، اقترب يورك مرة أخرى من الرجلين ورفع الطرف الآخر من المقعد مرتين، مما تسبب في سقوط الرجل الجالس على الأرض.

ويُزعم أيضًا أن يورك أخبر الرجال أنه اتصل بأربعة من أصدقائه ليأتوا ويطلقوا النار على الرجلين.

وقعت أعمال العنف وسط مخاوف متزايدة من أن تثير الحرب بين إسرائيل وحماس أعمال عنف في الولايات المتحدة.

جاءت المواجهة بعد ثلاثة أيام من إعلان السلطات أن صبيًا أمريكيًا من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات تعرض للطعن 26 مرة على يد مالك منزله في ضواحي شيكاغو.

في كاليفورنيا، في الأسبوع الماضي، تم ترك منشورات تنشر خطابًا معاديًا لليهود في الأحياء وعلى المركبات في مدينة أورانج. في فريزنو، قالت الشرطة إن الرجل المشتبه به في تحطيم النوافذ وترك رسالة معادية لليهود في مخبز هو أيضا "شخص محل اهتمام" في تخريب كنيس محلي.

تم القبض على يورك يوم الأربعاء في حانة بلومبارد.

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