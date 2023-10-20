ولي العهد السعودي: نرفض استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة الرياض بين دول الخليج ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الجمعة، رفض استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.

وطالب ولي العهد السعودي، في كلمته خلال افتتاح القمة، بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية في غزة.

وقال بن سلمان: "يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف، ونؤكد على ضرورة وقف العنف وحماية المدنيين".

وأشار ولي العهد إلى أن العنف المتصاعد في غزة يدفع ثمنه المدنيون، مؤكدا رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة.

وقال إنه ينبغي تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967.

من ناحية أخرى، أعلن ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن أن حجم التجارة مع دول آسيان بلغ 8% من حجم تجارة دول الخليج.

وأعرب عن التطلع لتعزيز العلاقات مع دول الآسيان في جميع المجالات.

وثمن ولي العهد السعودي إعلان دول (الأسيان) دعم ترشيح استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في كلمته" أنه في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات".



ومن المنتظر أن تناقش القمة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028، وتعزيز التعاون بين "مجلس التعاون الخليجي" و"آسيان"، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة، ومنتجات الحلال، والتعليم، والتدريب.

وتضم دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تأسست في 1967 كلا من (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام).

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