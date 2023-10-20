وزارة الدفاع تواصل استعداداتها للعرض العسكري «حصن الاتحاد 9»

تواصل وزارة الدفاع استعداداتها للنسخة التاسعة من العرض العسكري“حصن الاتحاد 9”، الذي يقام في الخامس من نوفمبر 2023 في جزيرة ياس في أبوظبي.

ويشتمل "حصن الاتحاد 9" على العديد من الفعاليات، في مقدمتها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بما يعكس الجاهزية العالية والتنسيق الكامل والدقيق فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ سيناريوهات ومناورات ميدانية تجسد القدرات والإمكانات القتالية المتطورة لمنتسبي قواتنا المسلحة في مسرح العمليات العسكرية.

وقال العقيد الركن إبراهيم مرهون الساعدي رئيس اللجنة التنظيمية العليا للعرض العسكري المشترك، إن "حصن الاتحاد 9" يأتي استمراراً لمسيرة رائدة من العروض العسكرية التي تهدف إلى إظهار القدرات العسكرية المتطورة والجاهزية العالية لمختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة في صون الوطن وحماية مكتسباته بما يعزز مسيرة البناء والتنمية والازدهار التي تشهدها الإمارات.

وأوضح أن العرض العسكري "حصن الاتحاد 9 " يهدف إلى تعزيز الفخر والاعتزاز بأبناء قواتنا المسلحة، ودورهم في التصدي باحترافية وكفاءة عالية للتحديات والتهديدات المحتملة وتضحياتهم الجليلة في خدمة الوطن والذود عن ثراه.

وأضاف رئيس اللجنة التنظيمية أن العرض العسكري يجسد مدى التكامل والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الوطنية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، في تسهيل مهمة تنظيم العرض وإنجاح هذا الحدث الذي يجسد فخر أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرضها بجهود قواتنا المسلحة.

وقال إن الاستعدادات لـ" حصن الاتحاد 9" تسير على قدم وساق من حيث تجهيز منصات العرض والمرافق المختلفة التي تسهل على الجمهور الوصول لمنطقة العرض العسكري بسهولة، إضافة إلى مواصلة عمليات التدريب والتحضير للعرض بمختلف فقراته، مشيراً إلى جاهزية موقع العرض العسكري بنسبة تفوق الـ 80% من حيث الإنشاءات والتدريبات والتحضيرات لأداء السيناريوهات العسكرية باحترافية عالية.

وأضاف أن العرض يشهد هذا العام إدخال سيناريوهات جديدة تعكس القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة باستخدام أحدث التقنيات في مسرح العمليات العسكرية، والتي سيتم توظيفها خلال العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" بالإضافة إلى تدشين القرية الترفيهية العائلية التي تفتح أبوابها للجمهور في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ولمدة 10 أيام في جزيرة ياس في أبوظبي.

وأشار رئيس اللجنة التنظيمية إلى أن طبيعة موقع العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" في جزيرة ياس تتيح توظيف واستخدام جميع قدرات وإمكانات القوات المسلحة وإبراز دورها بمشاركة جميع الوحدات والتشكيلات.

وقال : " نستهدف حضور أكثر من 24 ألفا من الجمهور لمشاهدة العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" من موقع الحدث وذلك من خلال التنسيق مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة الذين يولون جُل الاهتمام لإنجاح هذا الحدث المهم".

الجدير بالذكر أن "حصن الاتحاد 9" يشهد مشاركة وحدات رئيسة من القوات المسلحة لإظهار القدرات العسكرية في القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري "حصن الاتحاد 9" دعوة عامة إلى الجمهور لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الاعتزاز حيث سيحظى الجمهور بمتابعة العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" من قلب الحدث في جزيرة ياس في أبوظبي.





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