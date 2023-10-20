في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزا..الاسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحظى بمباراة تكريمية في ملعب كامب نو



أكّد المدير الرياضي في برشلونة الإسباني، البرتغالي ديكو بأن ناديه مصمّم على اقامة مباراة تكريمية لاسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي امضى مسيرة مظفرة في صفوف النادي الكاتالوني.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "لانس" البرازيلية "سيبقى ميسي المثال الاكبر في تاريخ النادي، على الأرجح أمام يوهان كرويف ورونالدو. ستكون هناك مباراة مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزا".

واضاف "لا ندري متى سيخوض هذه المباراة لكن بالتأكيد سيكون هناك مباراة".

وتابع "آمل في يستمر في اللعب لسنوات عدة، لان كل الذين يحبونه ويحبون كرة القدم هم سعداء لرؤيته سعيدا".

وكانت صحيفة "سبورت" الاسبانية أشارت في مارس الماضي بان برشلونة يفكر في تكريم اسطورته خلال احتفالات 125 عاماً على تأسيس النادي والذي يصادف العام المقبل.

وامضى ميسي (36 عاماً) معظم فترات مسيرته في صفوف النادي الكاتالوني وخاض في صفوفه 778 مباراة سجل خلالها 672 هدفا واحرز لقب بطل الدوري الاسباني 10 مرات، ودوري ابطال اوروبا 4 مرات وكأس اسبانيا 7 مرات.

غادر ميسي برشلونة مكرها بسبب مشاكل النادي المادية من دون ان تسنح الفرصة لتوديع انصار النادي وانتقل الى باريس

سان جرمان الفرنسي وخاض في صفوفه موسمين ومنه الى إنتر ميامي الاميركي.

ويشهد ملعب كامب نو حاليا عملية ترميم كبيرة حيث سترتفع سعته من 90 ألف متفرج الى 105 الاف على ان تنتهي الاعمال فيه بشكل نهائي عام 2026.

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