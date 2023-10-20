اتصالات من &E توفر حلول المدن الآمنة والذكية والخدمات التي تقدِّمها للجهات الحكومية أكثر أماناً وموثوقية

تُولي اتصالات من &e اهتمامًا كبيرًا بمنظومات المدن الآمنة والذكية ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز أمن ورفاه أفراد المجتمع، وقد نجحت بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الحكومية التي تعتمد اليوم على الأنظمة التي تقدِّمها اتصالات من &e، ومنها نظام الإنذار المبكر للحرائق "حصنتك" والذي تبنَّته دولة الإمارات، وثبت فعاليته عمليًّا كحل أمثل للوقاية من الحرائق.

في هذا الحوار، يُلقي عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في اتصالات من &e، الضوءَ على أبرز الحلول الذكية التي تطوِّرها الشركة لقطاع الخدمات الحكومية وتستعرضها في جيتكس جلوبال 2023، مع تفاصيل حول نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي وأسلوب عمله، وكيف تسهم اتصالات من &e في دعم منظومة المدن الذكية.

ما الذي تقدمونه في معرض جيتكس جلوبال هذا العام؟

نصحب زُوار جناح e& في جيتكس جلوبال 2023 في رحلة إلى عالم المستقبل؛ لاستكشاف أحدث حلول التكنولوجيا الرائدة، عبر تجربة متنوعة وثرية بين أبرز تقنيات المدينة الذكية وأنظمة الحماية والأمان المتكاملة، مع مجموعة واسعة من الحلول التقنية الرائدة في التنبؤ بالحالات الطارئة، وإبلاغ السلطات أو متَّخذي القرار رقميًّا للتعامل السريع مع حالات الطوارئ.

ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد اتصالات من e& مواصلة تعزيز وتطوير حلول المدن الذكية والآمنة؛ من خلال رقمنة الخدمات لتتوافق مع توجهات ومتطلبات التحول الرقمي الذي تقوده تقنيات شبكات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والحلول السحابية، وغيرها من التقنيات.

ما الأنظمة والحلول التقنية التي تقدمها اتصالات من &e لتعزيز منظومة المدينة الآمنة؟

من أبرز هذه الأنظمة والحلول التقنية التي تقدمها في اتصالات من &e نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي، وهو حل تقني متكامل للوقاية من الحريق، ونجح الاعتماد عليه في تعزيز منظومة الاستجابة الطارئة والفورية للحرائق، وشكَّل إضافة مهمة لأجهزة الدفاع المدني في التصدِّي للحرائق والحفاظ على الأرواح والممتلكات لسرعة استجابته ودقة استشعاره للدخان والحريق، وتواصله الفائق الدفاع المدني لبدء التحرك السريع.

ويعد نظام "حصَّنتك" الحل الأمثل للوقاية والسلامة من الحريق في دولة الإمارات، فهو نظام متكامل يضمن الوقاية الفعالة والاكتشاف المبكر للدخان والحرارة، والاستجابة الفورية للحريق، ويوفِّر الوقاية في جميع الأوقات، سواء كان السكان داخل أو خارج المنزل أو حتى خارج الدولة، فهو يعمل على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وظّفت دولة الإمارات نظام "حصَّنتك" ودَمَجَتْهُ في خدمات الدفاع المدني، ونجحت شركة اتصالات من &e- الجهة المنفِّذة لـ"حصَّنتك" في الفلل والمنازل السكنية، بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية- في تركيب نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي في أكثر من (43) ألف فيلا سكنية حتى الآن، ليُسهم في اكتشاف أكثر من (400) حريق فعلي، والسيطرة عليها وإنقاذ العوائل دون وقوع أضرار في الأرواح.

ووفقًا لإحصائيات القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وقعت غالبية الحرائق في المنازل السكنية خلال العام الماضي لأسباب مختلفة من بينها: الأعطال الكهربائية، والحالات المرتبطة بالبخور، والطهي، والكي، والتدخين، وغيرها، وقد أدَّى غياب أنظمة إنذار الحريق في المنازل والفلل السكنية إلى وقوع حوادث حريق مؤسفة، التهمت الممتلكات في كثير من الأحيان، وأدَّت إلى خسائر فادحة في الأرواح، وغالبًا ما تَمَّ الإبلاغ عن الحريق في وقت متأخر أو بعد انتشاره على نطاقٍ واسع، مما أدَّى إلى ضياع فُرص ثمينة لإنقاذ الأرواح وتفادي الأضرار الجسيمة.

ويعمل نظام "حصَّنتك" للإنذار المبكر عبْر تركيب أجهزة استشعار تلتقط وجود حرارة مرتفعة أو دخان في الغرف والممرات والمطابخ، وتُصدر أجهزة الاستشعار إنذارًا فوريًّا في جميع أنحاء المنزل إذا تجاوزت مستويات الحرارة أو الدخان المستوى المشروط لدى اشتراطات الدفاع المدني، وتَصدر أصوات الإنذار من جميع الأجهزة الموجودة بنطاق المنزل في آنٍ واحد، فتسهم الخطوة الأولى في تنبيه السكان إلى وجود عوامل خطر للحريق على الفور؛ من أجل التحرك سريعًا والتصدِّي له.

وفضلًا عن ذلك، تتَّصل أجهزة الاستشعار بمركز استقبال إشارة "حصَّنتك"، حيث يتمُّ إرسال تنبيهات في الوقت الفعلي إلى مركز التحكم، ويتحقَّق المتخصِّصون من صحة هذه التنبيهات عن طريق الاتصال بالأشخاص المَعْنِيِّين بحالات الطوارئ المسجلة ضمن بيانات المنزل أو الفيلا السكنية كالأب أو الأم ، وإذا تَمَّ تأكيدُ التنبيه أو تعذَّر الوصولُ إليهم، يُمَرَّرُ التنبيه إلى إدارة الدفاع المدني التابع لهذا المنزل، مع معلومات دقيقة عن موقع المنزل وجهاز الاستشعار المتأثر بالحريق، وبذلك تَتِمُّ الاستجابة الفورية لهذا الأمر الطارئ.

كما يُعتبر نظامُ "حصَّنتك" النظامَ الوحيد الذي يوفِّر خيار الإيقاف المؤقت للإنذار، بحيث يَتِمُّ ذلك أثناء استخدام البخور؛ حتى لا يحدث تقييدٌ لراحة المستخدمين وعاداتهم اليومية.

كما يتميز نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي بأنه مُتصل بشكل كامل مع نظام الدفاع المدني، مما يؤكد قدراته الفائقة وفاعليته لتلبية احتياجات المتعاملين، فضلًا عن أنه يوفِّر الراحة من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، والأجهزة المتصلة؛ ليَضْمَنَ أعلى مستوى من الأمان للمنازل والفلل السكنية.

ما مدى سهولة حصول المواطنين والمقيمين على نظام "حصَّنتك" للإنذار المبكر؟

حرصت اتصالات من e& على توفير خطط سداد شهرية مرنة للاستفادة من خدمات نظام "حصَّنتك" للإنذار المبكر، وهي مشمولة ضمن فواتير اتصالات من &e، وبذلك حقَّقنا مرونة في الاستفادة بالخدمة.

ويمكن الحصول على نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي بكل بساطة بمجرد طَلَبِه عبْر الموقع الإلكتروني الخاص به، والتابع لوزارة الداخلية بالإمارات العربية المتحدة، كما يمكن تفعيله بنظام التركيب المُجَدْوَل، بالإضافة إلى توفُّر إمكانية اختبار النظام في أي وقت، واختيار نظام سداد مَرِن للدفعات من خلال الفواتير، كما يقدِّم نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي خططًا سَلِسَة ومَرِنَة للمطوِّرين العقاريين، ممن يريدون الاستفادة منه في مجمعاتهم السكنية ومشروعاتهم العقارية.



ما هي أبرز الحلول التي تقدِّمونها للجهات الحكومية في منظومة المدن الذكية؟

تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات واسعة لتطوير اقتصادها ليعتمد على البنى التحتية للمدن الذكية المتصلة. وتحظى المدن الذكية باهتمام خاص في اتصالات من e& التي تقدم خلال معرض جيتكس جلوبال 2023 نموذجًا تفاعليًّا مصغرًا ثلاثي الأبعاد للمدينة الذكية، يتيح لزوار المعرض التعرف على تجارب التنقل والتحكم في الأضواء الذكية، والمواقف الذكية، والمعالجة الذكية للنفايات، والمباني الذكية، وغيرها، لتعريف الزوّار بجهود الشركة في هذا المضمار.

ومن خلال هذه التجربة، يدرك الزوّار أهمية إدارة المدن بذكاء، وكيف يمكن للأنظمة التفاعلية الذكية أن تحقِّق عمليات تشغيل مستدامة وآمنة ومُدارة بالكامل لتحقيق الرفاهية والكفاءة.

كيف تحافظ اتصالات من &e على توفير الحماية للبيانات الهائلة للجهات التي تتعامل معها؟

تتبنى اتصالات من e& مناهج هادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني في عملياتها وتتعاون بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق السلامة الرقمية في أعمالها. وخلال مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2023، نعرض حلول الحماية السيبرانية من هجمات الحرمان من الخدمات (DDOS)، كجزء من الخدمات الحكومية الذكية التي نوفِّرها لشركائنا، وهي منظومة لصَدِّ ومواجهة الهجمات الإلكترونية الجديدة، وتعمل هذه الأنظمة عبْر شبكات الإنترنت في المؤسسات الحكومية والشركات، ووْفق آلية وتقنيات متطورة وحديثة، تُتيح لها مواجهة أي هجمات إلكترونية أو محاولات اختراق للوصول إلى البيانات.

ويأتي تطوير هذه الحلول بالتزامن مع ازدياد الهجمات السيبرانية والإلكترونية على الشركات والهيئات الحكومية في كل أنحاء العالم، وقد تولَّدت قناعة تامة بأن حلول الأمن السيبراني مسألة مصيرية في أعمال الشركات والمؤسسات، لذلك تهدف اتصالات من e& إلى المساهمة في توفير الحماية اللازمة، لتحقيق التوافق بين متطلبات التطور الرقمي والأمان التشغيلي.

ما أهم العوامل التي تدفع الجهات الحكومية للتعاون مع اتصالات من &e من بين مزوِّدي الخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية؟

تمتلك اتصالات من &e البنية التحتية والقدرات الرقمية اللازمة لتقديم أحدث الحلول الفعّالة والموثوقة، وقد نجحت اتصالات من &e في اكتساب ثقة الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الضرورية لدعم أنشطتها المختلفة.

يُضاف إلى ذلك تكامل خدمات اتصالات من &e، التي تتيح الاتصال الصوتي والبيانات والإنترنت، إلى جانب حلول المدن الذكية والآمنة، مما يسهِّل على المؤسسات الحكومية الحصول على جميع الخدمات التي تحتاجها من مزوِّد واحد، وهذا يكفل تحقيق الكفاءة وتقليص النفقات والجهد.

هناك أيضًا الموثوقية في أمان البيانات وحمايتها، والذي يميز اتصالات من &e شريكًا موثوقًا للجهات الحكومية التي تتعامل مع معلومات حساسة وخاصة، بفضل التزامها بمعايير عالية من الأمان والتكنولوجيا لحماية البيانات، وتأسيس ركائز الأعمال المتخصّصة في الأمن السيبراني، إلى جانب توفير التدريب والمناهج المرتبطة بالأمن السيبراني عبر أكاديمية اتصالات من e&، مما يعزِّز قدراتها على تقديم خدمات عالية الجودة والموثوقية للجهات الحكومية والشركات.









تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز