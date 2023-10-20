الإمارات للشحن الجوي تطلق اتصالاً مباشراً مع «كونا ناجل»



أصبحت "الإمارات للشحن الجوي" متاحة الآن على محرك الحجز الداخلي لشركة Kuehne+Nagel التي تُعدّ واحدة من شركات الخدمات اللوجستية الرائدة في العالم، ما يوفر للعملاء وصولاً مباشراً إلى منتجاتها وخدماتها الرائدة في السوق وشبكتها العالمية الواسعة. ويُعدّ هذا الإنجاز المرة الأولى التي توفر فيها الناقلة خدماتها عبر بوابة مملوكة لوكلاء شحن، وهي استراتيجية من شأنها الارتقاء بتجربة خدمة العملاء ذات المستوى العالمي التي تقدمها.

وتعمل "الإمارات للشحن الجوي" من خلال الاتصال المباشر، على تبسيط رحلة الحجز لوكلاء Kuehne+Nagel، ما يتيح الوصول إلى جداول الناقلة والأسعار والقدرة الاستيعابية المتاحة في الوقت الفعلي. وجرى إطلاق الاتصال لأول مرة في سويسرا والنمسا، وسيتم فتحه للمستخدمين في بلدان مختارة في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا بحلول نهاية العام.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: "تهدف هذه الشراكة، التي تُعدّ شهادة على استراتيجيتنا طويلة الأمد للتحول الرقمي، إلى تعزيز تجربة عملائنا وتبسيط العمليات وتحقيق مزيد من الكفاءة. وسوف يمكننا، من خلال إنشاء مسارات مباشرة لعملاء Kuehne+Nagel للتواصل مع الإمارات للشحن الجوي، تحسين عملية الحجز وتعزيز علاقاتنا عبر بيئة النظام اللوجستي".

وتتوفر الخدمة في البداية للشحنات العامة، مع إمكانية إضافة حلول منتجات أخرى رائدة في فئتها من "الإمارات للشحن الجوي" في المستقبل القريب.

"الإمارات للشحن الجوي" قسم الشحن التابع لطيران الإمارات. ومن خلال مركزها الحديث في دبي، تنقل البضائع إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة عالمية تغطي القارات الست. وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من طائرات الركاب البوينج 777 وطائرات الإيرباص A380 و11 طائرة شحن بوينج 777F. مزيد من المعلومات على الموقع

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