غرف دبي تدعو لشراكات اقتصادية واستثمارية وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع أعضاء السلك الدبلوماسي في الإمارات

في إطار جهودها لتعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، والتعريف بالمشهد الاقتصادي لدبي وفرص نموها الواعدة، استضافت غرف دبي أكثر من 100 سفير وقنصل عام وملحق تجاري في الدولة في فعالياتها السنوية "لقاء السلك الدبلوماسي" التي نظمتها أمس في فندق رويال أتلانتس.

وجاء تنظيم هذه الفعالية في إطار التزام غرف دبي بتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في دبي وهذه الدول، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الإمارة ودول العالم بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أهمية بناء جسور التواصل، وتعريف أعضاء السلك الدبلوماسي بالمبادرات المتنوعة والبرامج المتخصصة والجهود المكثفة التي تبذلها غرف دبي لتأسيس شراكات اقتصادية عابرة للحدود، مؤكداً التزام الغرف بتأسيس مجالس أعمال تمثل مجتمعات أعمال هذه الدول لتكون بوابة للاستثمارات المتنوعة ودعم التوسع الخارجي.

وكشف الغرير عن خططٍ لتفعيل التواصل مع مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين، خصوصاً وأن دبي تمثل سوقاً متنوعة تستقطب كل أنواع وأشكال الاستثمارات، معتبراً أن مجالس الأعمال ستدعم بيئة الأعمال في دبي، وتساهم في مساعدة شركات الإمارة على التوسع في كافة أسواق العالم من خلال الاستفادة من شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية التي تخطى عددها حالياً 25 مكتباً خارجياً.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرف دبي بالدور الهام والحيوي الذي يمارسه السلك الدبلوماسي باعتباره مكوناً أساسياً وداعماً لمجتمع الأعمال، مثمناً هذا الدور الذي يواكب خطط الإمارة الطموحة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز تنافسية دبي.

وأضاف الغرير قائلاً:" أطلقنا في بداية العام شبكة الشركاء الدولية وهي فعالية جديدة تركز على تعزيز الحوار العابر للحدود بين الغرفة ومكاتب التمثيل والترويج التجاري والملحقين التجاريين ومجالس الأعمال، وإشراكهم جميعاً في خطط الغرف ومبادراتها الاستراتيجية لدعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي. نريد من أعضاء السلك الدبلوماسي أن يكونوا مساهمين أساسيين في اقتراح السياسات التي تخدم استثمارات رجال أعمالهم في دبي".

واستعرض معاليه عدداً من المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الغرف خلال العام الحالي والتي بمجملها تخدم الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي وخصوصاً استقطاب 100 شركة صغيرة ومتوسطة و30 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي، ودعم 100 شركة من الإمارة للتوسع في الأسواق الخارجية بحلول نهاية 2024.

وختم الغرير قائلاً:" تحقيق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2% خلال النصف الأول من العام الحالي هو رسالة ثقة لكل المستثمرين بأن دبي هي بيئة أعمال جاذبة، ووجهة رائدة لكل الاستثمارات. مسيرة دبي مستمرة لتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية ومضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشرة القادمة".

وتضمن "لقاء السلك الدبلوماسي 2023" جلسة حوارية شارك فيها كل من محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وعبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات- المجمّعات والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"؛ وستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مجموعة "إتش إس بي سي".

وحملت الجلسة النقاشية عنوان "دور دبي في التجارة الإقليمية والعالمية"، حيث ناقش الحاضرون دور دبي في تعزيز التجارة الإقليمية والعالمية، وسلطوا الضوء على مبادرات دبي الاستراتيجية وقدرتها على دعم الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وأتيح للحاضرين من أعضاء السلك الدبلوماسي فرصة التواصل مع المتحدثين لمناقشة الجهود الطموحة التي تبذلها جهاتهم لدعم منظومة الاقتصاد العالمي، وخلق فرص التجارة الدولية.

وأشاد المشاركون من أعضاء السلك الدبلوماسي بالجهود التي تبذلها غرف دبي في تعزيز قنوات التواصل والحوار، والمبادرات المتنوعة لتأسيس شراكات اقتصادية واعدة بين بلدانهم ومجتمع الأعمال في دبي،

ودعم المستثمرين وومساعدتهم على دخول سوق دبي والتوسع منها للأسواق الخارجية، معتبرين غرف دبي شريكاً استراتيجياً هاماً لبلدانهم ومصالحهم.

