4.4 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي

سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية، ارتفاعاً إلى نحو 4 تريليونات و416 مليارا و716 مليونا و678 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية صعد من 768.6 إلى 772.9 مليار دولار بمكاسب سوقية 4.3 مليارات دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 182.8 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.931 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 164 مليار دولار، وبورصة الكويت 128 مليار دولار وبورصة مسقط 61.5 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.2 مليار دولار، وبورصة مصر 43.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي؛ سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.2 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.7 مليارات دولار، وبورصة دمشق 3.77 مليارات دولار.



