4.4 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية، ارتفاعاً إلى نحو 4 تريليونات و416 مليارا و716 مليونا و678 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية صعد من 768.6 إلى 772.9 مليار دولار بمكاسب سوقية 4.3 مليارات دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 182.8 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.931 تريليون دولار.
وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 164 مليار دولار، وبورصة الكويت 128 مليار دولار وبورصة مسقط 61.5 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.2 مليار دولار، وبورصة مصر 43.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.
وبحسب نشرة صندوق النقد العربي؛ سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.2 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.7 مليارات دولار، وبورصة دمشق 3.77 مليارات دولار.
MENAFN20102023000110011019ID1107275887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.