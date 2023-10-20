رئيس الدولة: الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان سعيًا إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع.



وقال سموه على حسابه في منصة إكس، "شاركت اليوم في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض والتي ترسخ التعاون المثمر بين الجانبين. أشكر خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه القمة المهمة. الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان سعيًا إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع".

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