مبيعات ماك بوك تصدم أبل.. فهل ينقذها آيفون 15؟

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف تقرير جديد أن شركة أبل سجلت تراجعا في مبيعات أجهزة الحاسوب الخاصة "ماك بوك"، بنسبة تصل لـ30% منذ بداية 2023.
والتقرير الذي نشر للخبير الموثوق "مينج تشي كيو" يشير إلى أن أبل لا تخطط لإطلاق جيل جديد من أجهزة ماك هذا العام، مع الكشف عن نسبة التراجع في المبيعات التي عانت منها أجهزة MacBook، في ظل اهتمام أبل بأجهزة أخرى على مدار العام قدمتها لعملائها، أبرزها الإصدارات الجديدة من آيفون 15.
وأكد تقرير الخبير التقني أن نسبة التراجع في مبيعات أجهزة ماك بوك إلى 30% هي نسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا لأن هذا العام انخفضت المبيعات حتى 17 مليون وحدة.
النسخة المميزة أيضا من جهاز "ماك بوك" التي كانت قد أطلقتها أبل بشاشة بمقاس 15 بوصة، كان لها نصيب من التراجع في حجم المبيعات، بمقدار 15%، وذلك بعد انتهاء موسم العودة للمدارس داخل وخارج الولايات المتحدة، الذي يشهد غالبا ارتفاعا في المبيعات كل عام.
وحتى الآن لا تزال التكهنات تحيط بالحدث الختامي الذي كشفت عنه تقارير الخبراء، والذي ستنظمه أبل قبل نهاية 2023، هذا الحدث قد يشهد تقديم أبل جيلا جديدا من أجهزة "ماك بوك" يكون داعما لرقاقات M3، مع توقعات باستمرار انخفاض شحنات جهاز الحاسوب لأقل مستوى حتى الآن.
وحتى الآن قدمت أبل للأسواق مجموعة مميزة من الأجهزة الجديدة، منذ بداية عام 2023 الجاري، عززت بها من مكانتها كشركة رائدة للتقنيات على مستوى العالم.
وكانت البداية بأن كشفت أبل عن الإصدار الأول من نظارتها الجديدة كليا المخصصة للواقع المختلط "فيجن برو"، التي تقتحم بها مجالا جديدا كليا بالنسبة لأبل، تكون شركة ميتا هي أبرز المنافسين لها به.
هذه النظارة أعلنت عنها أبل بسعر يبدأ من 3499 دولارا، مع وجود نية لطرح نسخة أقل في السعر منها، بتكلفة تتراوح بين 1200 و2000 دولار.
أيضا قدمت أبل الجيل الجديد من هواتف آيفون 15، والجيل الجديد من ساعة أبل الذكية "أبل ووتش سيريس 9"، وساعة أبل "ألترا 2".
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