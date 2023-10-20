مبيعات ماك بوك تصدم أبل.. فهل ينقذها آيفون 15؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف تقرير جديد أن شركة أبل سجلت تراجعا في مبيعات أجهزة الحاسوب الخاصة "ماك بوك"، بنسبة تصل لـ30% منذ بداية 2023.

والتقرير الذي نشر للخبير الموثوق "مينج تشي كيو" يشير إلى أن أبل لا تخطط لإطلاق جيل جديد من أجهزة ماك هذا العام، مع الكشف عن نسبة التراجع في المبيعات التي عانت منها أجهزة MacBook، في ظل اهتمام أبل بأجهزة أخرى على مدار العام قدمتها لعملائها، أبرزها الإصدارات الجديدة من آيفون 15.

وأكد تقرير الخبير التقني أن نسبة التراجع في مبيعات أجهزة ماك بوك إلى 30% هي نسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا لأن هذا العام انخفضت المبيعات حتى 17 مليون وحدة.

النسخة المميزة أيضا من جهاز "ماك بوك" التي كانت قد أطلقتها أبل بشاشة بمقاس 15 بوصة، كان لها نصيب من التراجع في حجم المبيعات، بمقدار 15%، وذلك بعد انتهاء موسم العودة للمدارس داخل وخارج الولايات المتحدة، الذي يشهد غالبا ارتفاعا في المبيعات كل عام.

وحتى الآن لا تزال التكهنات تحيط بالحدث الختامي الذي كشفت عنه تقارير الخبراء، والذي ستنظمه أبل قبل نهاية 2023، هذا الحدث قد يشهد تقديم أبل جيلا جديدا من أجهزة "ماك بوك" يكون داعما لرقاقات M3، مع توقعات باستمرار انخفاض شحنات جهاز الحاسوب لأقل مستوى حتى الآن.

وحتى الآن قدمت أبل للأسواق مجموعة مميزة من الأجهزة الجديدة، منذ بداية عام 2023 الجاري، عززت بها من مكانتها كشركة رائدة للتقنيات على مستوى العالم.

وكانت البداية بأن كشفت أبل عن الإصدار الأول من نظارتها الجديدة كليا المخصصة للواقع المختلط "فيجن برو"، التي تقتحم بها مجالا جديدا كليا بالنسبة لأبل، تكون شركة ميتا هي أبرز المنافسين لها به.

هذه النظارة أعلنت عنها أبل بسعر يبدأ من 3499 دولارا، مع وجود نية لطرح نسخة أقل في السعر منها، بتكلفة تتراوح بين 1200 و2000 دولار.

أيضا قدمت أبل الجيل الجديد من هواتف آيفون 15، والجيل الجديد من ساعة أبل الذكية "أبل ووتش سيريس 9"، وساعة أبل "ألترا 2".