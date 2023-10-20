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الصحة الإسرائيلية: 1400 قتيل بينهم 306 جنود منذ بداية حرب غزة

10/20/2023 5:14:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أن 1400 إسرائيلي قُتلوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 306 جنود، بحسب الجيش الإسرائيلي، واصابة
4834 جريح خلال الحرب على الأقل.

يتبع..

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