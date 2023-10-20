الصحة الإسرائيلية: 1400 قتيل بينهم 306 جنود منذ بداية حرب غزة

الصحة الإسرائيلية: 1400 قتيل بينهم 306 جنود منذ بداية حرب غزة
التاريخ
10/20/2023 5:14:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أن 1400 إسرائيلي قُتلوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 306 جنود، بحسب الجيش الإسرائيلي، واصابة
4834 جريح خلال الحرب على الأقل.
يتبع..
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