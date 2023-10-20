الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، فيما انتشر مئات الجنود في محيط المدينة.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية وفتشت المواطنين ودققت في هوياتهم، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما سمحت فقط للمقدسيين القاطنين في البلدة القديمة الدخول من أبواب البلدة القديمة.
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