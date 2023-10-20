مصر.. الميادين تستعد لاستقبال الملايين تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد ميادين مصر، اليوم الجمعة، لاستقبال مظاهرات دعت لها أطياف شعبية وأحزاب سياسية تضامنا مع غزة.
وخصصت القوى السياسية في مصر عدة ميادين لاستقبال المتظاهرين فيما يبدو أن هناك استجابة كبيرة لهذه الدعوات من كافة أطياف الشعب المصري.
ولعل أشهر الميادين التي ستستقبل المتظاهرين، هو ذلك الميدان الذي وضع فيه النصب التذكاري للجندي المجهول والذي يجاوره ضريح الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قائد العبور في حرب 6 أكتوبر.
وتصدرت أخبار تلك المظاهرات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط تأكيد الآلاف مشاركتهم في المظاهرة دعما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وعلى مدار يومين ماضيين خرجت المظاهرات في الكثير من المدن، من شمال مصر إلى جنوبها، وأشرف على تنظيمها نقابات وجمعيات وطلاب جامعات وغيرهم. سكاي نيوز
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