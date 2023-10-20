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مصر.. الميادين تستعد لاستقبال الملايين تضامنا مع غزة

10/20/2023 5:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد ميادين مصر، اليوم الجمعة، لاستقبال مظاهرات دعت لها أطياف شعبية وأحزاب سياسية تضامنا مع غزة.


وخصصت القوى السياسية في مصر عدة ميادين لاستقبال المتظاهرين فيما يبدو أن هناك استجابة كبيرة لهذه الدعوات من كافة أطياف الشعب المصري.


ولعل أشهر الميادين التي ستستقبل المتظاهرين، هو ذلك الميدان الذي وضع فيه النصب التذكاري للجندي المجهول والذي يجاوره ضريح الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قائد العبور في حرب 6 أكتوبر.


وتصدرت أخبار تلك المظاهرات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط تأكيد الآلاف مشاركتهم في المظاهرة دعما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


وعلى مدار يومين ماضيين خرجت المظاهرات في الكثير من المدن، من شمال مصر إلى جنوبها، وأشرف على تنظيمها نقابات وجمعيات وطلاب جامعات وغيرهم. سكاي نيوز

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