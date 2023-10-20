سوناك يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مصر اليوم الجمعة، وسط مخاوف متزايدة من انتشار الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" في المنطقة.
ومن المنتظر أن يلتقي سوناك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويؤكد ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي.
وسيشدد أيضا على ضرورة منع وقوع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين.
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