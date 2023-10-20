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سوناك يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

10/20/2023 5:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مصر اليوم الجمعة، وسط مخاوف متزايدة من انتشار الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" في المنطقة.
ومن المنتظر أن يلتقي سوناك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويؤكد ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي.
وسيشدد أيضا على ضرورة منع وقوع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين.





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