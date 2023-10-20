ولي العهد السعودي: يؤلمنا ما نشهده ونرفضه بشكل قاطع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية
وقال بن سلمان في تصريحات صحفية " نرفض بشكل قاطع استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة.
وتابع" يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء"
ودعا إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.
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