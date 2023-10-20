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ولي العهد السعودي: يؤلمنا ما نشهده ونرفضه بشكل قاطع

10/20/2023 5:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية
وقال بن سلمان في تصريحات صحفية " نرفض بشكل قاطع استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة.
وتابع" يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء"
ودعا إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.




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