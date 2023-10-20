الهلال الأحمر المصري: وصلنا أكثر من 20 طائرة مساعدات لغزة الأردنية أولها

الهلال الأحمر المصري: وصلنا أكثر من 20 طائرة مساعدات لغزة الأردنية أولها
التاريخ
10/20/2023 5:14:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، خالد زايد، الجمعة، وجود تنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات المعنية في غزة.
وشدد زايد أنه لا يوجد للهلال المصري تنسيق مع الاحتلال.
وتحدث زايد عن استقبال أكثر من 20 طائرة مساعدات لغزة كانت الطائرة الأردنية أولها.
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