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الهلال الأحمر المصري: وصلنا أكثر من 20 طائرة مساعدات لغزة الأردنية أولها

10/20/2023 5:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، خالد زايد، الجمعة، وجود تنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات المعنية في غزة.


وشدد زايد أنه لا يوجد للهلال المصري تنسيق مع الاحتلال.


وتحدث زايد عن استقبال أكثر من 20 طائرة مساعدات لغزة كانت الطائرة الأردنية أولها.


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