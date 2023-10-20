شاهد بالفيديو .. كيف يطلق مقاومي كتائب القسام الصواريخ تجاه العدو

شاهد بالفيديو .. كيف يطلق مقاومي كتائب القسام الصواريخ تجاه العدو
التاريخ
10/20/2023 5:14:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف تحشدات لقوات العدو بقذائف الهاون.
ونشرت مقطع مصور لحظة اطلاق عدة صواريخ نحو تحشدات لقوات العدو.
وأفادت الكتائب بقصف مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية
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