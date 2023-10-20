Friday, 20 October 2023 02:13 GMT

شاهد بالفيديو .. كيف يطلق مقاومي كتائب القسام الصواريخ تجاه العدو

10/20/2023 5:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف تحشدات لقوات العدو بقذائف الهاون.
ونشرت مقطع مصور لحظة اطلاق عدة صواريخ نحو تحشدات لقوات العدو.

وأفادت الكتائب بقصف مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية



MENAFN20102023000208011052ID1107275806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث