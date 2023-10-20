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غضب داخل الخارجية الأميركية

10/20/2023 5:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يؤدي النهج الذي يتبعه الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه أعمال العنف المستمرة في إسرائيل وفلسطين إلى تأجيج التوترات المتصاعدة في الوكالة الحكومية الأميركية الأكثر مشاركة في السياسة الخارجية وهي وزارة الخارجية الامريكية.
وقال مسؤولون لموقع صحيفة "هفينغتون بوست" Huffington Post، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبار مستشاريه يتجاهلون الإحباط الداخلي الكبير.
وقال بعض موظفي الوزارة إنهم يشعرون كما لو أن بلينكن وفريقه غير مهتمين بنصيحة خبرائهم بينما يركزون على دعم العملية الإسرائيلية المتوسعة في غزة، حيث تتمركز حركة حماس الفلسطينية.
وقال أحد مسؤولي وزارة الخارجية: "هناك تمرد داخل وزارة الخارجية على جميع المستويات".




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