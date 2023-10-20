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الأمن يصدر بيانا حول الطرق المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت

10/20/2023 5:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكّدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم، على عدم السّماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشددة على ضرورة التقيّد بالتعليمات التي ستنفذها مرتبات الأمن العام حفاظاً على سلامة المواطنين.


وبيّنت المديرية، أنها حرصت خلال الأيام الماضية، وستحرص على الدوام على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقاً لأحكام القانون، وفي إطار التعليمات المعروفة للجميع، بعيداً عن محاولة التجمّع في مناطق تمثّل طبيعة خطرة على المدنيين أو تلك التي قد تعطل مناحي الحياة .


وبيّنت المديرية عن وجود دورياتها على الطرق والتقاطعات كافة المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت، مؤكدة على أنه لا تهاون في تنفيذ القانون .


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