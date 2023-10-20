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ولي العهد يشرف على تجهيز قافلة مساعدات متجهة الى مصر

10/20/2023 5:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أشرف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين على تجهيز قافلة مساعدات جديدة متجهة الى غزة.
وستغادر طائرة المساعدات الأردنية الجديدة إلى مصر اليوم الجمعة لإيصال المساعدات إلى غزة، محملة بـ 7 أطنان من المواد الطبية.





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