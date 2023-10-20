ولي العهد يشرف على تجهيز قافلة مساعدات متجهة الى مصر
التاريخ
10/20/2023 5:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أشرف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين على تجهيز قافلة مساعدات جديدة متجهة الى غزة.
وستغادر طائرة المساعدات الأردنية الجديدة إلى مصر اليوم الجمعة لإيصال المساعدات إلى غزة، محملة بـ 7 أطنان من المواد الطبية.
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