سفارتنا لدى المملكة المتحدة تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من التجمعات العشوائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أهابت سفارتنا لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بالمواطنين الكرام ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أي تجمعات عشوائية وعدم الانخراط بأي جدل ومواضيع ليست لها علاقة بهدف التواجد في بريطانيا سواء للسياحة أو للعلاج أو للدراسة وذلك حفاظا على سلامتهم.
ودعت السفارة في بيان لها أمس، تلقته «كونا»، المواطنين الكرام إلى التواصل معها عند الضرورة على رقمي الهاتف التاليين:
٭ هاتف الطوارئ: 442075903400+.
٭ خدمة الرسالة على منصة الواتساب: 447988229622+.
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