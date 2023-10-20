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سفارتنا لدى المملكة المتحدة تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من التجمعات العشوائية

10/20/2023 4:36:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أهابت سفارتنا لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بالمواطنين الكرام ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أي تجمعات عشوائية وعدم الانخراط بأي جدل ومواضيع ليست لها علاقة بهدف التواجد في بريطانيا سواء للسياحة أو للعلاج أو للدراسة وذلك حفاظا على سلامتهم.
ودعت السفارة في بيان لها أمس، تلقته «كونا»، المواطنين الكرام إلى التواصل معها عند الضرورة على رقمي الهاتف التاليين:
٭ هاتف الطوارئ: 442075903400+.
٭ خدمة الرسالة على منصة الواتساب: 447988229622+.

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