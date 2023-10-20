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المطيري نعمل على استكمال تقديم خدمات الشؤون إلكترونيا

10/20/2023 4:36:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن السعي لاستكمال تقديم خدمات «الشؤون» إلكترونيا، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور قياديي الوزارة ونائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة وفريق مبادرة «مسار» التي أطلقها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وبين المطيري أنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير مشاريع وزارة الشؤون المقترحة ضمن مبادرة «مسار» ومناقشة التعاون بين الجهتين من أجل بناء خارطة طريق للتحول الرقمي في الوزارة، مشيرا إلى رسم خطة استراتيجية للوزارة لمواكبة التطور الرقمي تنفيذا لخطة التنمية وتوجيهات مجلس الوزراء.

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