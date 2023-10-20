المطيري نعمل على استكمال تقديم خدمات الشؤون إلكترونيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن السعي لاستكمال تقديم خدمات «الشؤون» إلكترونيا، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور قياديي الوزارة ونائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة وفريق مبادرة «مسار» التي أطلقها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وبين المطيري أنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير مشاريع وزارة الشؤون المقترحة ضمن مبادرة «مسار» ومناقشة التعاون بين الجهتين من أجل بناء خارطة طريق للتحول الرقمي في الوزارة، مشيرا إلى رسم خطة استراتيجية للوزارة لمواكبة التطور الرقمي تنفيذا لخطة التنمية وتوجيهات مجلس الوزراء.
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