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وفد بريطاني يبحث سبل الرقي بمستوى البحث العلمي مع مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث

10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة جامعة الكويت من خلال التواصل وتبادل الخبرات مع الجامعات العربية والعالمية، استقبل الطاقم الإداري في قطاع الأبحاث برئاسة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.عثمان الخضر، ومساعديه أ.د.نورية الكندري، مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث، ود.حنين الغبرا مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات وفدا من جامعة UCL البريطانية مكونا من رئيس مركز تعليم الدكتوراه، ونائب مدير كلية لندن الجامعية أ.د.ريتشارد فريمان، ونائب مدير مركز كلية لندن الجامعية للتعليم الشامل، ومساعد عميد معهد التربية في كلية لندن الجامعية د.أميليا روبرتس، ورئيس قسم علم النفس والتنمية البشرية في كلية لندن الجامعية- معهد التربية د.زاكري والكر، برفقة وفد من كلية التربية تضمن كلا من القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا د.فهد الشمري، وعضو الهيئة الأكاديمية بقسم أصول التربية د.غازي الرشيدي.
وأتاحت هذه الزيارة الفرصة لتبادل الآراء حول سبل الرقي بمستوى البحث العلمي من خلال تشجيع الباحثين وتوفير الإمكانيات والبنية التحتية للبحث العلمي، إضافة إلى بناء القدرات البحثية لأعضاء الهيئة الأكاديمية، كما تم استعراض إمكانية التنسيق والتعاون العلمي بين المؤسستين في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك.
وتأسست كلية لندن الجامعية عام 1826 في لندن، ويقوم نهجها على البحث والتعليم والابتكار وكيفية إنشاء المعرفة ومشاركتها، والطريقة التي يتم بها حل المشكلات العالمية المختلفة.

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