إجراء قرعة 274 قسيمة بالضاحية 3 في جنوب سعد العبدالله الأحد

إجراء قرعة 274 قسيمة بالضاحية 3 في جنوب سعد العبدالله الأحد
التاريخ
10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن موعد إجراء القرعة على التوزيعة الـ 12 من الضاحية الثالثة بمشروع جنوب سعد العبدالله لـ 274 قسيمة يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحا بمسرح المؤسسة.
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