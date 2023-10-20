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إجراء قرعة 274 قسيمة بالضاحية 3 في جنوب سعد العبدالله الأحد

10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن موعد إجراء القرعة على التوزيعة الـ 12 من الضاحية الثالثة بمشروع جنوب سعد العبدالله لـ 274 قسيمة يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحا بمسرح المؤسسة.

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