القوى العاملة حريصون على إصلاح سوق العمل والمساهمة في خدمة الخريجين والباحثين عن عمل

السعي لفتح أبواب التوظيف أمام الشباب بمختلف المجالات في «الخاص» وفق تخصصاتهم وميولهم

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الحرص على إصلاح سوق العمل في البلاد والإسهام في تقديم جميع الخدمات الهادفة إلى دعم الخريجين والباحثين عن عمل للتوظيف من مختلف التخصصات بالقطاع الخاص.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنه ضمن سعيها لبناء وصقل الشباب ودعم ثقتهم بأنفسهم أتت مشاركتها في معرض «وظيفتي» الذي يعد أكبر تجمع وظيفي في البلاد يستهدف الكفاءات الشبابية الوطنية والمساعدة في التعرف على الشركات الرائدة في سوق العمل الكويتي ويستمر 3 أيام في قاعة «أرينا» بمجمع 360.

وأوضحت أنها تعمل من خلال هذه المشاركة على تقديم العديد من الخدمات التي تتيح للراغبين الحصول على الفرص الوظيفية المتاحة منها تقديم خدمات الإرشاد الوظيفي واختبارات الميول المهنية، إضافة إلى تطوير مهاراتهم المعرفية والاطلاع على دورات التدريب وبرامج التطوير المهني المتاحة وغيرها من الأمور التي تشجع الشباب على الانخراط في سوق العمل.

وذكرت الهيئة أنها تسعى كذلك إلى فتح أبواب التوظيف أمام الشباب بمختلف المجالات في القطاع الخاص والتي تتناسب مع تخصصاتهم وميولهم بهدف تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» في دعم الكوادر الوطنية.

وأشادت بالقائمين على معرض «وظيفتي» لدورهم الفاعل في تعزيز التضامن والتعاون لاحتضان وتشجيع الخريجين والباحثين عن عمل للعمل في القطاع الخاص وفتح قنوات التواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل.