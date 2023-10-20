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العتيبي المشاركة بالمؤتمرات تعزز التعاون بين المؤسسات الحقوقية الوطنية

10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مديرة إدارة اللجان التخصصية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت العنود العتيبي أهمية المشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تسهم في تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به العتيبي على هامش مشاركتها بمؤتمر الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية البحرينية بالتزامن مع احتفالية الأمانة بمرور 10 سنوات على تأسيسها.
وأعربت عضو وأمين سر لجنة الشكاوى والتظلمات لحقوق الإنسان عن أملها في تحقيق الهدف من إنشاء المؤسسات التي تعمل في القطاعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان في دول الخليج العربي والتي تسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع كافة من خلال بيان المفهوم الصحيح لحقوق وحريات الأفراد والعمل على احترامها.
وأشادت العتيبي بتعيين أول سيدة بمنصب أمين عام الأمانة العامة للتظلمات غادة حبيب، الأمر الذي يؤكد نجاح وتميز البحرين في تمكين المرأة البحرينية في المجالات كافة.
واستعرضت دور اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، لافتة إلى انه مشابه لدور الأمانة إذ تختص ببحث ودراسة الشكاوى والتظلمات وإبداء الرأي القانوني حيالها بالإضافة إلى عمل زيارات دورية مفاجئة للمؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف.
ومن ناحيته، أكد مدير إدارة شؤون التظلمات بالأمانة العامة للتظلمات عبدالرحمن فارس أن وجود هذه المؤسسة يعتبر مكسبا كبيرا يحسب في رصيد إنجازات البحرين، لافتا الى أنها أثمرت خلال السنة الأولى والنصف من عمرها فوزها بجائزة «شايو» لحقوق الإنسان عن منطقة دول مجلس التعاون التي تمنح من مفوضية الدول الأوروبية وهي جهة إقليمية مهمة.
وقال إن تطوير مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين يتم بناء على التوصيات التي تعزز من مستوى الأداء وتزيد من احترام حقوق الإنسان، فوجود المشاركين على مستوى عالمي سيسهم في تبادل الخبرات والأخذ بما انتهت إليه المكاتب مع الاستفادة من تجاربهم بما يطور مجال حقوق الإنسان ويسهم في ارتقائه.
ومن جانبه، اكد رئيس دائرة الشؤون العالمية في وزارة الخارجية العمانية ونائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان السفير حميد المعني أهمية إيجاد آلية واضحة للتظلمات التي تعتبر مسعى لكل دول الخليج والدول العربية والإسلامية.
ولفت المعني إلى وجود جهود مبذولة مهمة على صعيد الحكومات ومن المجتمع المدني في هذا المجال وهي شراكة حقيقية تتم بفكر توافقي واحترام مبادئ الإسلام التي تأتي متفقة مع جهود وتوجهات عالمية.
ومن جانبها، أعربت نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات فاطمة الكعبي اهتمام دول مجلس التعاون الكبير في هذا القطاع إذ قامت بإنشاء مؤسسات متخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان منها الأمانة العامة للتظلمات والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم.
وأشارت إلى أن الهدف الذي يجمع العاملين هو تحقيق أعلى المراتب في مجال حقوق الإنسان فمثل هذا المؤتمر المهم يبين حجم التطلعات وجدية الاهتمام من العاملين فيه.
بدوره، أكد وسيط المغرب محمد البنعليلو أهمية النظر إلى هذا المؤتمر من زوايا متعددة ودلالات مختلفة أولها ارتباط الطرح بالمجال الحقوقي وبمجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المواطن لدى الإدارة العمومية، أما الزاوية الثانية فتتعلق بحكامة الشق الإداري ومن هنا تأتي المشاركة في هذا المؤتمر من أجل إعطاء وجه آخر لمجالات حقوق الإنسان من زاوية ولاة المظالم والوسطاء كمؤسسات جديدة تدافع عن حقوق الإنسان.
وقال إن وجود أمانة مظالم في البحرين يعتبر إنجازا كبيرا في حد ذاته في المجال الحقوقي معربا عن أمله في تقديم المزيد من الجهود على الصعيد العربي من أجل الوصول إلى ما هو أفضل.

MENAFN20102023000130011022ID1107275760

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