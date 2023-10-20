الأوقاف ما يرتكبه الكيان الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين جرائم مستحدثة لا يتصورها بشر



العجب كل العجب أن تجد من الأمم من يدعي الرقي ثم يناصر هذا الكيان المجرم أو يسكت عنه

لما دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس فاتحاً لم يهدم صومعة ولا كنيسة ولا معبداً ولا داراً كيف لمن يدعي صيانة حقوق الإنسان شنّ الغارات على المدنيين والمدارس والمستشفيات بكل وحشية وهمجية ؟!

أسامة أبو السعود

أكدت خطبة الجمعة التي عممتها وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية على جميع مساجد البلاد اليوم بعنوان «إنما المؤمنون أخوة» أن ما يرتكبه الكيان الصهيوني في حق إخوتنا وأهلنا في فلسطين، وخاصة قصف المستشفيات والمدارس، واستهداف المرضى والأطفال، وقتل المئات منهم على أسرة العلاج، وفي مقاعد الدراسة: لمن مستحدثات الجرائم التي لا يمكن لبشر أن يتصورها».

وأوضحت الخطبة التي تعدها لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلاة الجمعة بإدارة الشؤون الفنية في وزارة الاوقاف ان «العجب كل العجب أن تجد من الأمم من يدعي الرقي ثم يناصر هذا الكيان المجرم، أو يسكت عنه».

وشددت خطبة الجمعة على أن حقوق إخوتنا في الدين ـ في فلسطين وغيرها علينا كثيرة: فنصرتهم والدعاء لهم، والمساهمة في بيان حقهم السليب عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبيان الظلم الذي وقع عليهم، ومحاولة تهميش القضية الفلسطينية، تعد من موجبات الأخوة الحقة الموجبة لرضوان الله تعالى.

وأوضحت الخطبة انه لما دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس فاتحا لم يهدم صومعة ولا كنيسة ولا معبدا ولا دارا بل ترك للناس دور عبادتهم ومحل تنسكهم، وكتب لأهل البلد عهدا وأمانا وأشهد عليه، فعاش اليهود والنصارى في أمن وأمان في ظل حكم الإسلام،

وتساءلت خطبة الجمعة المعممة «فكيف لأمم تدعي صيانة حقوق الإنسان والمحافظة على الأمن والسلام، وهم يشنون الغارات على المدنيين بكل وحشية، ويستهدفون المدارس والمستشفيات بكل صورة همجية؟!!.

وفيما يلي نص الخطبة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: 102]، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) [النساء: 1]، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) [الأحزاب: 70-71].

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

معاشر المسلمين: إن من نعم الله تعالى على المؤمنين: أن جعلهم إخوة فيه متحابين، فقال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات: 10]. ووحد قلوبهم وألف بينها، قال جل وعلا (..وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم) [الأنفال: 63].

وحرم عليهم التدابر والتباغض والتحاسد، فعن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا ـ عباد الله ـ إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال- رواه مالك والبخاري ومسلم».

فصار لزاما على المسلم أن ينصر أخاه المسلم ولا يخذله، ويمد له يد العون والمساعدة متى ما احتاج إليها، ويقف معه في الأزمات، ويكون سندا له عند الملمات، وليحذر كل الحذر من أن يوالي الكفار على المسلمين، فإن هذا يعد من نواقض الأخوة الإيمانية، ومن كبائر المحرمات الدينية، قال الله عز وجل: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة) [آل عمران: 28].

عباد الله: ألا وإن التمسك بهذه الأخوة حاجة ملحة وخاصة في هذه الأيام التي يتعرض فيها إخوتنا في بقاع إسلامية شتى ـ كفلسطين وغيرها إلى أشد أنواع الحملات الهمجية والوحشية فكان من مقتضيات الإيمان: العمل بما تستلزمه الأخوة بين المؤمنين من التناصر والتراحم والتواد والتعاطف، وان التقصير في ذلك والتهاون فيه ضرب من الخذلان ونقض لعرى الإيمان، وتكون النصرة والمساعدة وفق الضوابط الشرعية المرعية، بعد الرجوع إلى علماء الأمة والالتزام بتوجيهات ولاة أمور المسلمين، وألا ينساق المسلم وراء العواطف، حتى لا تتحول النصرة والمساعدة إلى فوضى لا ضوابط لها، أو تنحى منحى فيه تهور لا تحمد عقباه، وليقف المسلمون مع أولياء أمورهم وبتوجيهات علمائهم يدا واحدة وصفا متراصا متكاتفا لنصرة المستضعفين من المسلمين.

معاشر المسلمين: بالأخوة تذاق حلاوة الإيمان، كما في الحديث عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» (متفق عليه).

وبالأخوة نستظل تحت عرش الرحمن: كما في الحديث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»[رواه مسلم)، وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله:... ـ وذكر منهم ـ: ..ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه...» [من حديث أبي هريرة].

إن المتحابين في الله في ظل الرحمن يوم القيامة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عظم الأخوة في الله، والحب في الله، وشرطها: أن تكون هذه المحبة خالصة لله سبحانه وتعالى، فإنها إن تك خالصة لله ـ عز وجل ـ نفعت صاحبها، وحشر مع من أحب، فالصحبة في الدنيا تقطف ثمارها في الآخرة، فمن صحب قوما حشر معهم يوم القيامة.

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية الحمد لله أمرنا بالوحدة والإتلاف، ونهانا عن التفرق والاختلاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طهر قلوب المؤمنين من الأحقاد، ورفع قدر من أطاعه وانقاد، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ‏‎ورسوله، زكى الله سيرته، وطهر علانيته وسريرته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد: فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وأعدوا الزاد للقاء الله، فإن الآخرة خير وأبقى.

معاشر المسلمين: إن حقوق إخوتنا في الدين ـ في فلسطين وغيرها- علينا كثيرة: فنصرتهم والدعاء لهم، والمساهمة في بيان حقهم السليب عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبيان الظلم الذي وقع عليهم، ومحاولة تهميش القضية الفلسطينية، تعد من موجبات الأخوة الحقة الموجبة لرضوان الله تعالى، ألا وإن ما يرتكبه الكيان الصهيوني في حق إخوتنا وأهلنا في فلسطين، وخاصة قصف المستشفيات والمدارس، واستهداف المرضى والأطفال، وقتل المئات منهم على أسرة العلاج، وفي مقاعد الدراسة، لمن مستحدثات الجرائم التي لا يمكن لبشر أن يتصورها، والعجب كل العجب أن تجد من الأمم من يدعي الرقي ثم يناصر هذا الكيان المجرم، أو يسكت عنه، بل الأعجب من ذلك شرذمة جاهلة قليلة يعيشون في بلاد المسلمين ويناصرون هذا العدو الغاشم، ويخذلون إخوتهم المظلومين الصابرين المعلومين.

أيها المسلمون: لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس فاتحا لم يهدم صومعة ولا كنيسة ولا معبدا ولا دارا بل ترك للناس دور عبادتهم ومحل تنسكهم، وكتب لأهل البلد عهدا وأمانا وأشهد عليه، فعاش اليهود والنصارى في أمن وأمان في ظل حكم الإسلام، فكيف لأمم تدعي صيانة حقوق الإنسان والمحافظة على الأمن والسلام، وهم يشنون الغارات على المدنيين بكل وحشية، ويستهدفون المدارس والمستشفيات بكل صورة همجية؟!.

عباد الله: إن من مسلمات الأمور: أن يفرح المسلم لفرح أخيه المسلم، وأن يتألم لألمه، ليكون المسلمون كالجسد إذا اشتكى منه عضو شاركه سائر الجسد بالألم، يعينه إذا استعانه، ويغيثه إذا استغاثه، ويقومه إذا مال عن ‏‎الاستقامة، ويرشده إذا زل إلى باب الندامة، وينصره إذا استنصره، ولا يسلمه لعدو ولا ظالم، قال الله تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير - الأنفال:72).

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه» رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ: «ولهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين، ويسوؤه ما يسوؤهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم».

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، اللهم عليك باليهود الغاصبين وانتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين، اللهم كن لأهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا، احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، وأيدهم بتأييد من عندك، ورد كيد أعدائهم في نحورهم، اللهم آمنا في

أوطاننا، واحفظ أميرنا وولي عهده، ووفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، والحمد لله رب العالمين.